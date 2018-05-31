  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

31/05/2018 15:06

《缸邊麗評－熊麗萍》侵侵莫看重意國勿過慮，資金避險留意內需股

　　《缸邊麗評》意大利仍未能成功組閣，巿場憂慮意大利將退出歐盟，加上美國總統特朗普對
中美貿易關稅問題的言論又轉強硬，令恆指於周三（３０日）終於失守３００００點。然而，昨
晚外圍未見再亂，美股全面反彈。事實上意大利問題不必太緊張，反而資金流向及如何避險揀選
板塊股份更重要。
　
＊特朗普天天在變＊
　
　　特朗普突然宣布將於６月１５日公布一份加徵關稅清單，但目前距離仍有兩個星期，加上中
美在這段期間仍可能會有一次以上的會面商討；這位善變的總統到時會否如期落實公布，筆者並
不看得太重，反正這極有可能是中美代表本周會面談判前的一些策略。特朗普「天天在變」的言
論作風，大家暫不必太認真，觀察雙方會面的效果似乎更實際。
　
＊意大利脫歐機會微＊
　
　　意大利政局問題亦有待觀察，意大利脫離歐盟的自身經濟條件不足，「脫歐」機會甚微，加
上經過上次「脫歐危機」之後，歐盟應更有經驗處理；因此，「脫歐」憂慮暫時有點過敏反應。
筆者反而關注意大利事件會否增加巿場資金會選擇先行避險。
　
＊騰訊可否博反彈？＊
　
　　另一個值得關注的資金因素是Ａ股納入ＭＳＣＩ之後，國際資金對Ａ股的真正投資興趣，以
及騰訊（００７００）等重磅股受ＭＳＣＩ指數調整而降低比重，基金被逼沽貨。一旦入摩落實
，資金沽售上述股份的壓力會否有所緩和？果如此，騰訊等重磅股可以博反彈。
　　由於巿場又再掀起「脫歐」陰影，加上內地金融機構去槓桿及憂慮企業債券違約，國際及內
地金融股暫未宜急於撈底。美國對中興通訊（００７６３）及貿易關稅問題仍有變數，今天科技
股已非避險對象，只可低位博反彈。
　
＊金融股石藥宜暫忍手＊
　
　　資金料進一步偏向內需股作避險，低位可繼續留意一直推介的幾隻內需股，包括華潤啤酒
（００２９１）、青島啤酒（００１６８）、蒙牛乳業（０２３１９）、康師傅（００３２２）
、中國生物製藥（０１１７７）及藥明生物（０２２６９）。至於石藥集團（０１０９３）則宜
觀望染藍後股價會有所調整，早前建議高位套利，入巿則暫可忍手。近日所見，內地物業管理股
亦見資金追捧；這些輕資產、現金收入強，又不受外圍因素影響的內需板塊，也值得繼續關注。
《鼎成證券投資策略總監　熊麗萍》

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
FOCUS31/05/2018
【FOCUS】多事之夏再遭轟「吃血饅頭」 北水拋騰訊考起散戶
生財有道31/05/2018
【透視大灣區－嚟緊炒Ｄ乜】最生金蛋「企鵝」 撲翼連接各行業
生財有道31/05/2018
【獨角獸爆發】吸資巨獸排隊登陸A場 質素遜科技股受考驗
生財有道31/05/2018
【獨角獸爆發】藥明康德錄16漲停 工業富聯、寧德時代將接棒
國際動態31/05/2018
北韓金英哲赴美 特金會成敗契機
生財有道30/05/2018
【鷹君爭產】律師：羅老太仍在世 有權對信託基金指令
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧味道之容易吞嚥端午粽工作坊 - 立即報名！

經濟通攝影記者張嘉奇於《前線‧焦點 2017》新聞攝影比賽獲得季軍

【etnet Bonus賞你】TKO街市 「陶瓷餐具套裝」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN