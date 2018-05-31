《缸邊麗評－熊麗萍》侵侵莫看重意國勿過慮，資金避險留意內需股

《缸邊麗評》意大利仍未能成功組閣，巿場憂慮意大利將退出歐盟，加上美國總統特朗普對

中美貿易關稅問題的言論又轉強硬，令恆指於周三（３０日）終於失守３００００點。然而，昨

晚外圍未見再亂，美股全面反彈。事實上意大利問題不必太緊張，反而資金流向及如何避險揀選

板塊股份更重要。



＊特朗普天天在變＊



特朗普突然宣布將於６月１５日公布一份加徵關稅清單，但目前距離仍有兩個星期，加上中

美在這段期間仍可能會有一次以上的會面商討；這位善變的總統到時會否如期落實公布，筆者並

不看得太重，反正這極有可能是中美代表本周會面談判前的一些策略。特朗普「天天在變」的言

論作風，大家暫不必太認真，觀察雙方會面的效果似乎更實際。



＊意大利脫歐機會微＊



意大利政局問題亦有待觀察，意大利脫離歐盟的自身經濟條件不足，「脫歐」機會甚微，加

上經過上次「脫歐危機」之後，歐盟應更有經驗處理；因此，「脫歐」憂慮暫時有點過敏反應。

筆者反而關注意大利事件會否增加巿場資金會選擇先行避險。



＊騰訊可否博反彈？＊



另一個值得關注的資金因素是Ａ股納入ＭＳＣＩ之後，國際資金對Ａ股的真正投資興趣，以

及騰訊（００７００）等重磅股受ＭＳＣＩ指數調整而降低比重，基金被逼沽貨。一旦入摩落實

，資金沽售上述股份的壓力會否有所緩和？果如此，騰訊等重磅股可以博反彈。

由於巿場又再掀起「脫歐」陰影，加上內地金融機構去槓桿及憂慮企業債券違約，國際及內

地金融股暫未宜急於撈底。美國對中興通訊（００７６３）及貿易關稅問題仍有變數，今天科技

股已非避險對象，只可低位博反彈。



＊金融股石藥宜暫忍手＊



資金料進一步偏向內需股作避險，低位可繼續留意一直推介的幾隻內需股，包括華潤啤酒

（００２９１）、青島啤酒（００１６８）、蒙牛乳業（０２３１９）、康師傅（００３２２）

、中國生物製藥（０１１７７）及藥明生物（０２２６９）。至於石藥集團（０１０９３）則宜

觀望染藍後股價會有所調整，早前建議高位套利，入巿則暫可忍手。近日所見，內地物業管理股

亦見資金追捧；這些輕資產、現金收入強，又不受外圍因素影響的內需板塊，也值得繼續關注。

《鼎成證券投資策略總監 熊麗萍》

