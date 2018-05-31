《股金豐采－涂國彬》加息憧憬帶動美匯，新興市場貨幣受壓

《股金豐采》面對美匯指數漲勢，新興市場貨幣面對又一輪的拋售，表現相當疲弱。由於相

較歐日等國經濟修復不及預期，美國更具備加息能力，美匯指數升穿制約已久的９０水平之後，

從４月下旬開始加速上行。即使美聯儲似乎並不基於更激進的收緊貨幣政策，但美元還是動能十

足，一度突破９５水平。



＊各地央行積極出招＊



新興市場貨幣不斷受壓，ＭＳＣＩ新興市場貨幣指數從４月中下旬開始已經累積下跌了近３

％，各國央行按捺不住紛紛出招守住本國貨幣。阿根廷在本月初，曾在一周內加息三次，向

ＩＭＦ求助，央行多次干預，雖然目前暫時穩住比索的跌勢，但這幾日沽壓繼續增加，從今年來

已經下跌逾三成。

土耳其里拉從年初來不斷創新低，累挫逾兩成，央行在上周宣布將後期流動性窗口貸款利率

上調３００個基點，但急救無效。本周一（２８日）調整貨幣政策，使用一周回購利率作為主要

貨幣政策工具，這才止住了里拉的跌勢。不僅如此，巴西貨幣雷亞爾降至兩年新低，原本預期降

息的央行在本月維持利率不變。印尼盾創新低，央行將討論加息問題穩定貨幣。



＊貶值者基本面欠佳＊



這些貶值特別厲害的貨幣，除了受到美元走強影響外，最主要是自身基本面不佳的拖累，但

需要密切留意危機的影響是否會擴大。而短線美元能否延續這一個多月漲勢，對於新興市場貨幣

仍是考驗。《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》

（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

