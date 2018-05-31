《投資心得－潘鐵珊》２１世紀教育（０１５９８）積極尋求合作

《投資心得》２１世紀教育（０１５９８）是河北省一家大型知名的民辦教育服務供應商，

共開辦１５所學校，包括１所民辦高校、６所培訓學校（目前擁有１１家輔導中心）及８所幼兒

園。截至２０１７年１２月３１日年度，集團實現總收入１﹒７億元人民幣，年內利潤達

４５００萬元人民幣，跟２０１６年同比分別上升１５﹒６％及１２﹒５％，表現理想。



＊集團收入多元化，減輕收入風險＊



旗下各學校及輔導中心其各類輔助教育課程及服務組合提供了多種可靠、多元及穩定的收入

流，可減輕單一收入流有關風險。以石家莊理工職業學院為例，公司於石家莊理工職業學院還會

提供除全日制文憑課程及兼讀制繼續教育課程外的各種附屬教育服務，如職業培訓服務及向四方

學院西校區提供的學校運營服務，公司向西方學院西校區提供學生運營及學生管理服務而獲得大

量收入。集團已編制一套詳盡的標準化運營及管理規程，採取標準化運營及集中式管理，具有高

度延展性，維持一貫質量標準，並整合資源、實現規模經濟、降低經營成本，更好地為龐大的學

生群體服務。



＊擴大地區網絡，加強海外合作布局＊



集團積極尋求海外合作，如石家莊理工職業學院已與加拿大、美國及英國的六家海外高等教

育機構訂立合作協議，為希望在海外學習的潛在中國學生簡化入學程序，設立交換計劃或開設雙

學位課程。集團亦計劃於美國加州開辦及經營一所獲官方授權並獲准授予工商管理碩士學位與計

算機科學學士學位的寄宿制大學，以建立海外業務及自國外獲得運營經驗。中線表現值得期待，

投資者可留意。《康和資產管理（香港）有限公司投資總監 潘鐵珊》（本人客戶持有相關股份

）（本欄逢周四刊出）

