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即市新聞

31/05/2018 09:05

《思前想後－郭思治》港股表現不算太差，仍能緊貼三萬點水平

　　《思前想後》美元匯價已強勢多時，美息上升加上環球局勢不明，在令資金持續流入美元避
險，情況亦導致新興國家之匯價受壓，一時間，市場似開始擔心金融風暴又會再現，確實，如情
況再進一步惡化，對環球金融市場當會帶來衝擊，但由於目前利率相對歷史水平而言仍屬偏低，
故相信該不會輕易出現金融風暴，況且，市場目前資金之流動性之超強，只是事態一日未明前，
投資信心仍會續受困擾。
　　中美之貿易事件仍處不明中，論進度可謂一波三折，早前美方曾表示不會徵收入口關稅，惟
近日又再反口，表示對中國入口之貨品要徵收關稅，單從此點看，整個貿易事件確仍欠明朗，且
距離解決仍有頗遠距離，由於事態不明，故整個市場亦瀰漫著一股審慎態度，而資金之避險情緒
亦因而再度升溫，惟筆者仍維持早前之看法不變，由於中美之貿易戰，一旦展開，結局定必是雙
輸，一個無贏家之遊戲該不會有玩家，即是說，時間最終該可通過談判去尋求解決方法，只是雙
方在條件上需時商討而已。

＊不用過份憂慮意大利政治問題＊
　
　　另外，意大利政治氣氛又日趨緊張，市場擔心事態之發展會影響整個歐洲之穩定性，包括歐
債危機可能升溫，而歐元匯價亦會出現新一輪之跌浪，凡此種種均會對市場造成一定衝擊，一旦
淡風被吹起，最終多會導致若干不太理性之拋售，故歐洲各國之股市未來仍會較反覆，但即使如
此，相信該不會出現多年前之困景，只是未來數周，整個市場仍會續受事件所困擾。
　　受多項不明因素所困擾，港股周來表現一直處反覆帶軟中，而恆指亦再度跌穿多組常用之平
均移動線，單從技術上看，大市該已再反覆欲試底之弱態中，而所指的底，暫該為５月７日之低
位２９７９１點，惟即使大市再蹈不明，但如從整個中期市況看，大市之表現其實不算太差，至
少目前仍能緊貼３００００點水平，只是一日恆指仍未能成功重越各組移動線之前，任何部署均
不宜過急及過勇。

＊天平道合若下限定價，極具上望憧憬＊
　
　　新股天平道合控股（０８４０３）主要業務是舉辦大型汽車展銷會及展覽，客戶為國際著名
汽車公司，業務地點包括，上海、北京、廣州、天津、成都、沈陽、昆明、南寧、重慶及哈爾濱
等高消費城市，現國家計劃寬減汽車入口稅，措施對集團該極見效益，天平道合線正招股，招股
價由０﹒１２元至０﹒１６元，公開發行５０００萬股，每手２００００股，６月１２日上市，
如以０﹒１２元低位計價，將是招股價最低的新股，極具上望憧憬。
《民眾證券董事總經理　郭思治》（本欄逢周四刊出）

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