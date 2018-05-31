《經濟通通訊社３１日專訊》中國商務部表示，美方逾５０人的經貿磋商工作團隊上日（３
０日）下午已經抵達北京，未來幾日內將與中方團隊就具體落實中美雙方聯合聲明共識展開磋商
。
美國白宮在當地時間２９日發表聲明，重提向總值５００億美元的中國商品加徵２５％關稅
，並計劃於下月中旬公布清單。
商務部隨即在深夜回應，指對聲明感到出乎意料，但亦在意料之中，並指明顯有違雙方早前
在華盛頓達成的共識。外交部亦批評美國出爾反爾，重申不想打，但亦不怕打貿易戰。（ｋｌ）
31/05/2018 08:54
【貿易開戰】中國商務部：美團隊已抵北京，雙方將舉行工作層磋商
《經濟通通訊社３１日專訊》中國商務部表示，美方逾５０人的經貿磋商工作團隊上日（３
０日）下午已經抵達北京，未來幾日內將與中方團隊就具體落實中美雙方聯合聲明共識展開磋商
。
美國白宮在當地時間２９日發表聲明，重提向總值５００億美元的中國商品加徵２５％關稅
，並計劃於下月中旬公布清單。
商務部隨即在深夜回應，指對聲明感到出乎意料，但亦在意料之中，並指明顯有違雙方早前
在華盛頓達成的共識。外交部亦批評美國出爾反爾，重申不想打，但亦不怕打貿易戰。（ｋｌ）
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