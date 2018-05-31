【數據解讀】統計局：５月ＰＭＩ升至７個月高，製造業擴張加快

《經濟通通訊社３１日專訊》內地５月製造業ＰＭＩ升至５１﹒９，好於預期，創２０１７

年１０月以來的７個月新高。國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河分析指，５月製造業

擴張步伐加快，主要一是供需兩側協同發力，市場活躍度上升。生產指數和新訂單指數為

５４﹒１和５３﹒８，升至年內高點。二是產業轉型升級步伐加快，新動能支撐作用繼續增強。

裝備製造業和高技術製造業ＰＭＩ持續高於製造業總體水平。三是傳統行業景氣回升，企業生產

經營有所改善。

從企業規模看，大、中型企業均升至ＰＭＩ為５３﹒１和５１，小型企業ＰＭＩ回落至４９

﹒６，但生產經營活動預期指數回升至５８﹒２，表明小型企業對未來發展預期仍較為樂觀。

統計局同時公布，內地５月非製造業ＰＭＩ升至５４﹒９，連續三個月上升亦好於預期，為

年內次高點。趙慶河指，消費對服務業增長的拉動作用較為明顯。從行業大類看，航空運輸、郵

政快遞、電信、互聯網軟件等與消費密切相關的行業的ＰＭＩ持續位於高位景氣區間，擴張勢頭

強勁；零售、住宿等傳統行業ＰＭＩ高於服務業總體水平。從市場需求看，新訂單指數為５０﹒

４％，上升０﹒１個百分點，連續兩個月高於臨界點，市場需求保持擴張。

本月製造業ＰＭＩ漲幅高於非製造業ＰＭＩ指數。（ｌｃ）

