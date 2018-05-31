【聚焦人幣】４月ＳＷＩＦＴ人幣在全球支付中佔比升至１．６６％

《經濟通通訊社３１日專訊》環球銀行金融電信協會（Ｓｗｉｆｔ）跟蹤數據顯示，４月份

人民幣在全球支付中所佔比率為１﹒６６％，較三月的１﹒６２％有所上升。同時，人民幣在全

球支付貨幣中的使用排名從去年同期的第七位上升至第六位。（ｌｃ）

