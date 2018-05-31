《經濟通通訊社３１日專訊》環球銀行金融電信協會（Ｓｗｉｆｔ）跟蹤數據顯示，４月份
人民幣在全球支付中所佔比率為１﹒６６％，較三月的１﹒６２％有所上升。同時，人民幣在全
球支付貨幣中的使用排名從去年同期的第七位上升至第六位。（ｌｃ）
31/05/2018 10:26
【聚焦人幣】４月ＳＷＩＦＴ人幣在全球支付中佔比升至１．６６％
《經濟通通訊社３１日專訊》環球銀行金融電信協會（Ｓｗｉｆｔ）跟蹤數據顯示，４月份
人民幣在全球支付中所佔比率為１﹒６６％，較三月的１﹒６２％有所上升。同時，人民幣在全
球支付貨幣中的使用排名從去年同期的第七位上升至第六位。（ｌｃ）
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