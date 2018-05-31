《經濟通通訊社３１日專訊》世界銀行表示，中國內地的挑戰主要來自企業巨額債務，認為
中國有必要進行更多改革，讓市場在解決債務人陷困問題中發揮更大作用。
世銀指出，內地貨幣及財政政策相對緊張，而全球貿易增長進一步趨緩，均會導致經濟活動
步伐減慢，但該行維持中國今明兩年的經濟預測不變，分別為６﹒５％及６﹒３％，預計
２０１８、２０１９、２０２０年消費物價指數（ＣＰＩ）升幅分別達到２﹒２％、２﹒３％及
２﹒４％。
世銀又認為，內地的金融領域進一步對外開放，或可增強競爭力，並加強金融市場紀律。（
ｋｌ）
31/05/2018 13:52
【債務風險】世銀：中國挑戰來自企業巨額債務，必要進行改革
《經濟通通訊社３１日專訊》世界銀行表示，中國內地的挑戰主要來自企業巨額債務，認為
中國有必要進行更多改革，讓市場在解決債務人陷困問題中發揮更大作用。
世銀指出，內地貨幣及財政政策相對緊張，而全球貿易增長進一步趨緩，均會導致經濟活動
步伐減慢，但該行維持中國今明兩年的經濟預測不變，分別為６﹒５％及６﹒３％，預計
２０１８、２０１９、２０２０年消費物價指數（ＣＰＩ）升幅分別達到２﹒２％、２﹒３％及
２﹒４％。
世銀又認為，內地的金融領域進一步對外開放，或可增強競爭力，並加強金融市場紀律。（
ｋｌ）
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