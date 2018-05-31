  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

31/05/2018 13:52

【債務風險】世銀：中國挑戰來自企業巨額債務，必要進行改革

　　《經濟通通訊社３１日專訊》世界銀行表示，中國內地的挑戰主要來自企業巨額債務，認為
中國有必要進行更多改革，讓市場在解決債務人陷困問題中發揮更大作用。
　　世銀指出，內地貨幣及財政政策相對緊張，而全球貿易增長進一步趨緩，均會導致經濟活動
步伐減慢，但該行維持中國今明兩年的經濟預測不變，分別為６﹒５％及６﹒３％，預計
２０１８、２０１９、２０２０年消費物價指數（ＣＰＩ）升幅分別達到２﹒２％、２﹒３％及
２﹒４％。
　　世銀又認為，內地的金融領域進一步對外開放，或可增強競爭力，並加強金融市場紀律。（
ｋｌ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
FOCUS31/05/2018
【FOCUS】多事之夏再遭轟「吃血饅頭」 北水拋騰訊考起散戶
生財有道31/05/2018
【透視大灣區－嚟緊炒Ｄ乜】最生金蛋「企鵝」 撲翼連接各行業
生財有道31/05/2018
【獨角獸爆發】吸資巨獸排隊登陸A場 質素遜科技股受考驗
生財有道31/05/2018
【獨角獸爆發】藥明康德錄16漲停 工業富聯、寧德時代將接棒
國際動態31/05/2018
北韓金英哲赴美 特金會成敗契機
生財有道30/05/2018
【鷹君爭產】律師：羅老太仍在世 有權對信託基金指令
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧味道之容易吞嚥端午粽工作坊 - 立即報名！

經濟通攝影記者張嘉奇於《前線‧焦點 2017》新聞攝影比賽獲得季軍

【etnet Bonus賞你】TKO街市 「陶瓷餐具套裝」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN