《經濟通通訊社３１日專訊》海通證券宏觀債券研究團隊認為，內地融資收緊對下半年經濟
影響不容小覷，料難以避免經濟轉型所帶來的陣痛。
海通認為，內地加強金融監管對實體經濟的影響顯現，近期債券違約及風險暴露事件頻繁，
亦反映出流動性開始緊張。大部分依賴非標融資的企業，實際上難以轉向貸款融資，而市場情緒
惡化，亦限制債券及資產擔保證券（ＡＢＳ）融資，債權類融資規模整體趨於萎縮，對房地產企
業、地方融資平台，以及資質較差的企業的融資環境構成影響，而社會融資規模增速將會下降，
經濟亦會承壓。（ｋｌ）
31/05/2018 14:33
【債務風險】海通證券：內地融資收緊對下半年經濟影響不容小覷
《經濟通通訊社３１日專訊》海通證券宏觀債券研究團隊認為，內地融資收緊對下半年經濟
影響不容小覷，料難以避免經濟轉型所帶來的陣痛。
海通認為，內地加強金融監管對實體經濟的影響顯現，近期債券違約及風險暴露事件頻繁，
亦反映出流動性開始緊張。大部分依賴非標融資的企業，實際上難以轉向貸款融資，而市場情緒
惡化，亦限制債券及資產擔保證券（ＡＢＳ）融資，債權類融資規模整體趨於萎縮，對房地產企
業、地方融資平台，以及資質較差的企業的融資環境構成影響，而社會融資規模增速將會下降，
經濟亦會承壓。（ｋｌ）
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