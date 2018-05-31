《經濟通通訊社３１日專訊》環球投資管理公司安本標準發表報告稱，即使納入ＭＳＣＩ指
數，投資Ａ股需注意的因素並無二致，同樣要了解企業的具體業務，從而評估其質素和基本因素
，亦要對管理層進行盡職審查，並仔細留意估值，以確保買入的股票價值合理。
報告指，目前安本投資選擇有限，僅投資約３０隻Ａ股，但假以時日若中國繼續致力推動股
票和資本市場自由化，相信在不久將來便可看到企業質素改善，屆時將有更多公司值得投資。（
ｌｃ）
31/05/2018 14:35
【Ａ股入摩】安本標準：即使納入ＭＳＣＩ，投資Ａ股也需堅持原則
《經濟通通訊社３１日專訊》環球投資管理公司安本標準發表報告稱，即使納入ＭＳＣＩ指
數，投資Ａ股需注意的因素並無二致，同樣要了解企業的具體業務，從而評估其質素和基本因素
，亦要對管理層進行盡職審查，並仔細留意估值，以確保買入的股票價值合理。
報告指，目前安本投資選擇有限，僅投資約３０隻Ａ股，但假以時日若中國繼續致力推動股
票和資本市場自由化，相信在不久將來便可看到企業質素改善，屆時將有更多公司值得投資。（
ｌｃ）
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