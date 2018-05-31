《經濟通通訊社３１日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒４１４４，較上個交易日回升
６３點子，終結五連跌。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高１１３點子，報６﹒４１３５，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒４２４８。（ｌｃ）
31/05/2018 09:36
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升１１３點子，報６﹒４１３５
《經濟通通訊社３１日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒４１４４，較上個交易日回升
６３點子，終結五連跌。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高１１３點子，報６﹒４１３５，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒４２４８。（ｌｃ）
|國際動態31/05/2018
北韓金英哲赴美 特金會成敗契機
|中國故事31/05/2018
【上海直擊】港人北上 活化老上海
|生財有道30/05/2018
【鷹君爭產】律師：羅老太仍在世 有權對信託基金指令
|剖析天下30/05/2018
【意亂人迷】傳意大利最早在7月重新大選 意債表現創25年最差
|FOCUS30/05/2018
【FOCUS】侵侵突再左右開弓 中美第三輪談判迎硬仗
|生財有道30/05/2018
【透視大灣區－嚟緊炒Ｄ乜】粵投區內供水稱霸 東江固廢處理龍頭
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰