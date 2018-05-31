【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升１１３點子，報６﹒４１３５

《經濟通通訊社３１日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒４１４４，較上個交易日回升

６３點子，終結五連跌。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高１１３點子，報６﹒４１３５，上個交易日即期

匯率收盤報６﹒４２４８。（ｌｃ）

