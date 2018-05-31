【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收漲２３８點子，報６﹒４０１０

《經濟通通訊社３１日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒４０１０，

較上個交易日４時３０分收盤價反彈２３８點子。全日在６﹒４１５６至６﹒３９９３之間波動

。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升５點子，報６﹒４００１。

今日人民幣兌一美元中間價報報６﹒４１４４，較上個交易日升６３點子，終結五連跌。（

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