《經濟通通訊社３１日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒４０１０，
較上個交易日４時３０分收盤價反彈２３８點子。全日在６﹒４１５６至６﹒３９９３之間波動
。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升５點子，報６﹒４００１。
今日人民幣兌一美元中間價報報６﹒４１４４，較上個交易日升６３點子，終結五連跌。（
ｌｃ）
31/05/2018 16:37
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收漲２３８點子，報６﹒４０１０
《經濟通通訊社３１日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒４０１０，
較上個交易日４時３０分收盤價反彈２３８點子。全日在６﹒４１５６至６﹒３９９３之間波動
。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升５點子，報６﹒４００１。
今日人民幣兌一美元中間價報報６﹒４１４４，較上個交易日升６３點子，終結五連跌。（
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