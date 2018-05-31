《經濟通通訊社３１日專訊》新能源電池獨角獸寧德時代（深：３００７５０）即將上市，
將成為創業板市值最大股份。寧德時代今日公布申購結果，網上初步有效申購倍數達到３２００
倍，啟動回撥機制，網上最終發行數量為１﹒９５５億股，佔本次發行總量九成，中籤率為
０﹒０９３７％，申購倍數為１０６６倍。
公司將於今日搖號抽籤，明日公布抽籤結果。（ｅｙ）
31/05/2018 10:25
【獨角獸登陸】寧德時代網上超購逾千倍，中籤率０﹒０９％
《經濟通通訊社３１日專訊》新能源電池獨角獸寧德時代（深：３００７５０）即將上市，
將成為創業板市值最大股份。寧德時代今日公布申購結果，網上初步有效申購倍數達到３２００
倍，啟動回撥機制，網上最終發行數量為１﹒９５５億股，佔本次發行總量九成，中籤率為
０﹒０９３７％，申購倍數為１０６６倍。
公司將於今日搖號抽籤，明日公布抽籤結果。（ｅｙ）
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