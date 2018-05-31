【數據解讀】海通：供需發力、傳統行業轉旺，助製造業數據反彈

《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局公布，５月製造業ＰＭＩ升至５１﹒９％，優於市

場預期的５１﹒３％。５月非製造業ＰＭＩ為５４﹒９％，略高預期的５４﹒８％。

海通證券宏觀分析師姜超、于博表示，５月製造業ＰＭＩ反彈，主要原因是供需協同發力、

價格明顯上升及傳統行業景氣回升。

但海通證券認為，去年１０月以來地產銷售持續低迷，５月４１城地產銷量降幅與４月相當

，而乘聯會乘用車批發、零售增速均較４月回落。地產汽車兩大終端需求遇冷，將逐漸向中上遊

行業傳導，令未來生產改善蒙上陰影。（ｅｙ）

