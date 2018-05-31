《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局公布，５月製造業ＰＭＩ升至５１﹒９％，優於市
場預期的５１﹒３％。５月非製造業ＰＭＩ為５４﹒９％，略高預期的５４﹒８％。
海通證券宏觀分析師姜超、于博表示，５月製造業ＰＭＩ反彈，主要原因是供需協同發力、
價格明顯上升及傳統行業景氣回升。
但海通證券認為，去年１０月以來地產銷售持續低迷，５月４１城地產銷量降幅與４月相當
，而乘聯會乘用車批發、零售增速均較４月回落。地產汽車兩大終端需求遇冷，將逐漸向中上遊
行業傳導，令未來生產改善蒙上陰影。（ｅｙ）
31/05/2018 14:36
【數據解讀】海通：供需發力、傳統行業轉旺，助製造業數據反彈
《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局公布，５月製造業ＰＭＩ升至５１﹒９％，優於市
場預期的５１﹒３％。５月非製造業ＰＭＩ為５４﹒９％，略高預期的５４﹒８％。
海通證券宏觀分析師姜超、于博表示，５月製造業ＰＭＩ反彈，主要原因是供需協同發力、
價格明顯上升及傳統行業景氣回升。
但海通證券認為，去年１０月以來地產銷售持續低迷，５月４１城地產銷量降幅與４月相當
，而乘聯會乘用車批發、零售增速均較４月回落。地產汽車兩大終端需求遇冷，將逐漸向中上遊
行業傳導，令未來生產改善蒙上陰影。（ｅｙ）
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