【數據解讀】中誠信：工業生產迎夏季高峰料向好，經濟有望續企穩

《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局公布，５月製造業ＰＭＩ升至５１﹒９％，優於市

場預期的５１﹒３％。５月非製造業ＰＭＩ為５４﹒９％，略高預期的５４﹒８％。

中誠信發表報告指，製造業、非製造業ＰＭＩ雙雙向好，料因供需改善，短期經濟有望延續

企穩。報告預計未來伴隨夏季生產高峰來臨，工業生產將持續向好，經濟有望延續企穩，但月末

美國重提關稅措施，中美貿易戰再起波瀾，未來出口形勢仍存在不確定性，需持續關注。

製造業方面，報告指從需求端看，內外需改善，中美貿易摩擦有所緩和背景下外貿穩中向好

，新出口訂單指數和進口指數上升，新訂單指數較前值回升；從供給端看，企業生產有所加快，

庫存指數回落１﹒１個百分點，或受到需求端改善影響；從供求關係看，受市場需求回升及國際

大宗商品價格上漲等因素影響，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數大幅上升至５６﹒７％

和５３﹒２％，預計５月ＰＰＩ上行概率較大；另外，大中小企業走勢分化，大、中型企業ＰＭ

Ｉ分別高於上月１﹒１和０﹒３個百分點，繼續高於臨界點，小型企業ＰＭＩ比上月回落０﹒７

個百分點，落至臨界點以下。

報告又指非製造業延續良好擴張勢頭，建築業有所回落，商務活動延續穩中有升的發展態勢

。從行業大類看，鐵路運輸業、航空運輸業、郵政快遞業、電信廣播電視和衛星傳輸服務、互聯

網軟件信息技術服務等行業均位於高位景氣區間，保持較快擴張；資本市場服務、居民服務及修

理業等行業商務活動指數低於臨界點，業務總量有所回落。（ｅｙ）

