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即市新聞

31/05/2018 09:15

【獨角獸爆發】藥明康德錄１６漲停，工業富聯、寧德時代將接棒

　　《經濟通通訊社記者楊英傑３１日報道》今年Ａ股最大的關鍵詞莫過於「獨角獸」，自全國
兩會開始，財經界便提出應將具發展潛力的中國新興科技企業引回Ａ股市場，造福Ａ股股民。
　　踏入５月，醫藥界「獨角獸」－－藥明康德（滬：６０３２５９）率先回歸Ａ股，５月８日
上市至２９日連續十六次漲停，市值翻５倍至１３５４億元（人民幣．下同）。投資者現在把目
光投向已進行申購並即將上市的工業富聯（滬：６０１１３８）及寧德時代
（深：３００７５０），這兩隻蓄勢待發的獨角獸上市後，能否重演連番漲停的盛況？

＊藥明康德受捧屬正常，惟現價市盈率超高＊

　　藥明康德是內地規模最大、全球排名前列的小分子醫藥研發服務企業，是中國醫藥業界的獨
角獸。藥明康德早前從美國退市，搖身變成Ａ股獨角獸第一股，股價從發行價２１﹒６元暴漲逾
５倍至１３５﹒５７元，抽中一手已賺１０﹒８萬元。
　　藥明康德獲如此熱捧，與其在Ａ股的定位亦有關係。中國醫藥市場主要產品為仿製藥，雖然
該等藥品毋須經過反覆驗證便能投入市場，但欠缺創新能力的藥企難以提高競爭力，更無法打開
國際市場。因此，每當有ＣＲＯ（醫藥研發合同外包服務機構）上市，均會獲得資本市場注意，
例如同業昭衍新藥（滬：６０３１２７）開市後同樣錄得１６個漲停。而且藥明康德作為龍頭
ＣＲＯ，客戶數量超過３０００家，與全球大型藥企及新藥研發機構達成合作關係，受歡迎程度
當然更上一層樓。
　　藥明康德曾於２００７年登陸美股，８年後完成私有化退市，其間股價僅上漲１﹒５倍。今
次回歸Ａ股上市，作為接受過市場考驗的昔日中概股，其發行價並不便宜，市盈率達到５０倍，
與行業平均市盈率看齊，而以近日股價來計算，市盈率更登上１００倍以上的高位，投資者若待
藥明康德開板後買入，須多加留意。

＊工業富聯行業地位優越，寧德時代全鏈稱霸＊

　　至於即將上市的工業富聯及寧德時代，成為市場的最新焦點。工業富聯ＩＰＯ戰略配售結果
顯示，央企及ＢＡＴ（百度、阿里、騰訊）均有份入股，市場對工業富聯股價爆發抱有充分期待

　　工業富聯是鴻海富士康旗下分拆出的精密製造業務，在內地屬於精密製造龍頭，同業難以與
其競爭，例如工業富聯在２０１６年，在全球服務器與存儲設備業務市佔率逾四成，網絡設備市
佔率逾三成，電信設備市佔率逾兩成，而且在強大股東背景及規模經濟下，淨利率保持在５％左
右，表現可期。今次公司上市是為提升智能製造能力，研究雲計算、５Ｇ及物聯網等最新科技概
念。科技改變了中國的產業結構，鴻海系加強科技能力，是為鞏固其產業地位，防止同業彎道超
車。
　　至於寧德時代致力研發新能源電池，成立６年內創造出１３００億元市值，客戶包括大眾集
團、吉利汽車（００１７５）、東風集團（００４８９）等國內外大型車企，去年其動力電池裝
機量達到１０﹒５８ＧＷｈ，遠勝比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）。寧德時代從材
料供應到電池組，再到回收利用，甚至在鋰電設備領域均有涉足，稱霸新能源電池產業。今次寧
德時代上市，募集資金大部分用以設廠增電池產能，用於研發動力及儲能電池的資金佔３７％。
作為高技術工業，寧德時代在鋰電池技術上，比起三星等企業仍有舉例，日後能否取得更進一步
突破，有待時間證明；但最重要的是，中國政府即將收緊新能源汽車補貼政策，補貼額亦會縮水
，寧德時代將面臨電池降價的壓力，此時公司決定增加產能，投資者需考慮公司日後業務或出現
的變化。

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