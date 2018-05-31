【獨角獸爆發】藥明康德錄１６漲停，工業富聯、寧德時代將接棒

《經濟通通訊社記者楊英傑３１日報道》今年Ａ股最大的關鍵詞莫過於「獨角獸」，自全國

兩會開始，財經界便提出應將具發展潛力的中國新興科技企業引回Ａ股市場，造福Ａ股股民。

踏入５月，醫藥界「獨角獸」－－藥明康德（滬：６０３２５９）率先回歸Ａ股，５月８日

上市至２９日連續十六次漲停，市值翻５倍至１３５４億元（人民幣．下同）。投資者現在把目

光投向已進行申購並即將上市的工業富聯（滬：６０１１３８）及寧德時代

（深：３００７５０），這兩隻蓄勢待發的獨角獸上市後，能否重演連番漲停的盛況？



＊藥明康德受捧屬正常，惟現價市盈率超高＊



藥明康德是內地規模最大、全球排名前列的小分子醫藥研發服務企業，是中國醫藥業界的獨

角獸。藥明康德早前從美國退市，搖身變成Ａ股獨角獸第一股，股價從發行價２１﹒６元暴漲逾

５倍至１３５﹒５７元，抽中一手已賺１０﹒８萬元。

藥明康德獲如此熱捧，與其在Ａ股的定位亦有關係。中國醫藥市場主要產品為仿製藥，雖然

該等藥品毋須經過反覆驗證便能投入市場，但欠缺創新能力的藥企難以提高競爭力，更無法打開

國際市場。因此，每當有ＣＲＯ（醫藥研發合同外包服務機構）上市，均會獲得資本市場注意，

例如同業昭衍新藥（滬：６０３１２７）開市後同樣錄得１６個漲停。而且藥明康德作為龍頭

ＣＲＯ，客戶數量超過３０００家，與全球大型藥企及新藥研發機構達成合作關係，受歡迎程度

當然更上一層樓。

藥明康德曾於２００７年登陸美股，８年後完成私有化退市，其間股價僅上漲１﹒５倍。今

次回歸Ａ股上市，作為接受過市場考驗的昔日中概股，其發行價並不便宜，市盈率達到５０倍，

與行業平均市盈率看齊，而以近日股價來計算，市盈率更登上１００倍以上的高位，投資者若待

藥明康德開板後買入，須多加留意。



＊工業富聯行業地位優越，寧德時代全鏈稱霸＊



至於即將上市的工業富聯及寧德時代，成為市場的最新焦點。工業富聯ＩＰＯ戰略配售結果

顯示，央企及ＢＡＴ（百度、阿里、騰訊）均有份入股，市場對工業富聯股價爆發抱有充分期待

。

工業富聯是鴻海富士康旗下分拆出的精密製造業務，在內地屬於精密製造龍頭，同業難以與

其競爭，例如工業富聯在２０１６年，在全球服務器與存儲設備業務市佔率逾四成，網絡設備市

佔率逾三成，電信設備市佔率逾兩成，而且在強大股東背景及規模經濟下，淨利率保持在５％左

右，表現可期。今次公司上市是為提升智能製造能力，研究雲計算、５Ｇ及物聯網等最新科技概

念。科技改變了中國的產業結構，鴻海系加強科技能力，是為鞏固其產業地位，防止同業彎道超

車。

至於寧德時代致力研發新能源電池，成立６年內創造出１３００億元市值，客戶包括大眾集

團、吉利汽車（００１７５）、東風集團（００４８９）等國內外大型車企，去年其動力電池裝

機量達到１０﹒５８ＧＷｈ，遠勝比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）。寧德時代從材

料供應到電池組，再到回收利用，甚至在鋰電設備領域均有涉足，稱霸新能源電池產業。今次寧

德時代上市，募集資金大部分用以設廠增電池產能，用於研發動力及儲能電池的資金佔３７％。

作為高技術工業，寧德時代在鋰電池技術上，比起三星等企業仍有舉例，日後能否取得更進一步

突破，有待時間證明；但最重要的是，中國政府即將收緊新能源汽車補貼政策，補貼額亦會縮水

，寧德時代將面臨電池降價的壓力，此時公司決定增加產能，投資者需考慮公司日後業務或出現

的變化。

