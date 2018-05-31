【獨角獸爆發】吸資巨獸排隊登陸Ａ場，質素遜科技股受考驗

《經濟通通訊社記者楊英傑３１日報道》「獨角獸」其中一大特點就是體積龐大，市值以數

十億元起計，集資金額理所當然水漲船高，再加上獨角獸股價升幅驚人早有先例，所以一旦上市

，便會掀起股民爭相搶購的熱潮。

中國監管層在吸引獨角獸回Ａ的同時，曾擔心這些巨無霸上市時會吸收大量資金，影響資金

從其他Ａ股流出。因此，率先回Ａ的獨角獸藥明康德（滬：６０３２５９）、工業富聯

（滬：６０１１３８）及寧德時代（深：３００７５０），其募資規模相較於早前遞交的上市申

請書，都出現大縮水的情況。



＊獨角獸吸資能力超強，低質科企股恐遇冷＊



藥明康德作為獨角獸第一股，上市後即獲得１６個漲停作為Ａ股市場的見面禮，而巧合的是

，新能源電池獨角獸寧德時代３０日開放申購，藥明康德亦在當日衝上１３５﹒５７元（人民幣

．下同）的最高位後倒跌，首次收跌７％，止步１６漲停。

這是否代表逐利的投資者正在從藥明康德上套現，從而申購工業富聯、寧德時代？實情不得

而知，但可以肯定的是，獨角獸們正在大量吸收來自Ａ股市場的資金。以藥明康德為例，公司上

市淨集資２１﹒３億元，網上中籤率僅０﹒０６１％，按網上集資額佔總集資額九成來計算，即

有３﹒１４萬億元資金等著買入藥明康德。

雖然中國新股發行毋須凍結申購資金，不會造成凍資潮，而且獨角獸均「主動」大削募資規

模，但是可以預見，各行各業的科企新貴將考慮以發行新股或ＣＤＲ方式回Ａ，市場擔心這些股

份回歸會為其他Ａ股帶來衝擊。首當其衝的莫過於創業板上質素不佳的科技概念股，大量偏好科

技股的資金將被轉移走，股價面臨壓力；但以另一方面來看，高質素科技企業登陸中國股市，有

助重塑Ａ股環境，為投資者帶來更佳的投資選擇，增加Ａ股在新興市場以至於環球市場的認受性

，至於質素不佳的公司被資本市場淘汰，本就是理所當然的事情。



表列獨角獸募資規模及中籤比例



股份名稱 發行價（元） 集資額（億元） 網上中籤率

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藥明康德 ２１﹒６０ ２１﹒３ ０﹒０６１％

工業富聯 １３﹒７７ ２７１﹒２ ０﹒３４２％

寧德時代 ２５﹒１４ ５３﹒５ ０﹒０９４％

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