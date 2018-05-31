【Ａ股入摩】ＭＳＣＩ主席：中國資本市場開放程度會超預期

《經濟通通訊社３１日專訊》ＭＳＣＩ主席兼首席執行官亨利．費爾南德茲今日在「Ａ股正

式納入ＭＳＣＩ的啟動儀式」上表示，中國資本市場的開放程度很可能會超過市場普遍預期，有

三個原因：首先，中國下一階段經濟發展需要更多股權或風險資本的支持，而非以前的銀行貸款

。第二，中國的貿易伙伴要求中國能夠更多參與到全球市場當中去。第三，這種變革會很快到來

，是因為現在中國的經濟與政治改革都非常強大與統一，具備超過以往的靈活性。（ｌｃ）

