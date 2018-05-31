《經濟通通訊社３１日專訊》ＭＳＣＩ主席兼首席執行官亨利．費爾南德茲今日在「Ａ股正
式納入ＭＳＣＩ的啟動儀式」上表示，中國資本市場的開放程度很可能會超過市場普遍預期，有
三個原因：首先，中國下一階段經濟發展需要更多股權或風險資本的支持，而非以前的銀行貸款
。第二，中國的貿易伙伴要求中國能夠更多參與到全球市場當中去。第三，這種變革會很快到來
，是因為現在中國的經濟與政治改革都非常強大與統一，具備超過以往的靈活性。（ｌｃ）
31/05/2018 17:38
【Ａ股入摩】ＭＳＣＩ主席：中國資本市場開放程度會超預期
《經濟通通訊社３１日專訊》ＭＳＣＩ主席兼首席執行官亨利．費爾南德茲今日在「Ａ股正
式納入ＭＳＣＩ的啟動儀式」上表示，中國資本市場的開放程度很可能會超過市場普遍預期，有
三個原因：首先，中國下一階段經濟發展需要更多股權或風險資本的支持，而非以前的銀行貸款
。第二，中國的貿易伙伴要求中國能夠更多參與到全球市場當中去。第三，這種變革會很快到來
，是因為現在中國的經濟與政治改革都非常強大與統一，具備超過以往的靈活性。（ｌｃ）
|生財有道31/05/2018
【A股入摩】入摩在即66億資金先行 滬深股通使用額度個半月高
|FOCUS31/05/2018
【FOCUS】多事之夏再遭轟「吃血饅頭」 北水拋騰訊考起散戶
|生財有道31/05/2018
【透視大灣區－嚟緊炒Ｄ乜】最生金蛋「企鵝」 撲翼連接各行業
|生財有道31/05/2018
【獨角獸爆發】吸資巨獸排隊登陸A場 質素遜科技股受考驗
|生財有道31/05/2018
【獨角獸爆發】藥明康德錄16漲停 工業富聯、寧德時代將接棒
|國際動態31/05/2018
北韓金英哲赴美 特金會成敗契機
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰