《經濟通通訊社３１日專訊》深圳證券交易所副總經理李輝今日在上海參加ＭＳＣＩ啟動會
時表示，入摩後，深交所下一步將重點做好四方面工作。第一，堅持全面從嚴監管，維護市場平
穩運行；第二，不斷夯實制度基礎，提高國際化水平，進一步便利境外投資者；第三，提高技術
能力；第四，積極提升服務能力，進一步完善境外投資者服務體系，努力將深交所打造成國際投
資者投資中國創新型公司的紐帶。（ｌｃ）
31/05/2018 17:58
【Ａ股入摩】深交所：Ａ股入摩後將重點做好四方面工作
《經濟通通訊社３１日專訊》深圳證券交易所副總經理李輝今日在上海參加ＭＳＣＩ啟動會
時表示，入摩後，深交所下一步將重點做好四方面工作。第一，堅持全面從嚴監管，維護市場平
穩運行；第二，不斷夯實制度基礎，提高國際化水平，進一步便利境外投資者；第三，提高技術
能力；第四，積極提升服務能力，進一步完善境外投資者服務體系，努力將深交所打造成國際投
資者投資中國創新型公司的紐帶。（ｌｃ）
|生財有道31/05/2018
【A股入摩】上交所新任總經理蔣鋒：A股納入MSCI指數非終點
|生財有道31/05/2018
【月結－動而若靜】港股5月累跌339點 世盃舉行6月料續淡靜
|生財有道31/05/2018
【A股入摩】入摩在即66億資金先行 滬深股通使用額度個半月高
|FOCUS31/05/2018
【FOCUS】多事之夏再遭轟「吃血饅頭」 北水拋騰訊考起散戶
|生財有道31/05/2018
【透視大灣區－嚟緊炒Ｄ乜】最生金蛋「企鵝」 撲翼連接各行業
|生財有道31/05/2018
【獨角獸爆發】吸資巨獸排隊登陸A場 質素遜科技股受考驗
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰