【Ａ股入摩】深交所：Ａ股入摩後將重點做好四方面工作

《經濟通通訊社３１日專訊》深圳證券交易所副總經理李輝今日在上海參加ＭＳＣＩ啟動會

時表示，入摩後，深交所下一步將重點做好四方面工作。第一，堅持全面從嚴監管，維護市場平

穩運行；第二，不斷夯實制度基礎，提高國際化水平，進一步便利境外投資者；第三，提高技術

能力；第四，積極提升服務能力，進一步完善境外投資者服務體系，努力將深交所打造成國際投

資者投資中國創新型公司的紐帶。（ｌｃ）

