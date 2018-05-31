【ＦＯＣＵＳ】多事之夏再遭轟「吃血饅頭」，北水拋騰訊考起散戶

【ＦＯＣＵＳ】累計１３個交易日遭北水淨拋售的「股王」騰訊（００７００），再遭官媒

《新華網》斥責「大吃人血饅頭」，如同去年７月《人民網》五評騰訊旗艦遊戲「王者榮耀」重

演。最新這篇《多少道文件才能管住網游對少年兒童的戕害？》的文章，令本就處於多事之「夏

」的騰訊股價周三（３０日）跌穿４００元關口，更錄２５萬股３９６﹒５元成交的大手交易。

對沖基金ＢＦＡＭ Ｐａｒｔｎｅｒｓ投資總監Ｂｅｎｊａｍｉｎ Ｆｕｃｈｓ最新稱，騰

訊股價未來６－１２月上漲３０％以上的可能性僅為５％，而跌逾３０％的可能性則達１５％。



＊減持潮累計規模達約８億美元＊



去年７月３日晚，《人民網》發表《「王者榮耀」是娛樂大眾還是「陷害」人生》的文章，

拖累騰訊次日大跌逾４％，市值蒸發逾千億。隨後數日，《人民網》、《人民日報》連續五評騰

訊，網絡甚至傳出主席馬化騰於７月１４日帶隊前往《人民網》「和解」的相片。

跟當年遭官媒點名批評，股價卻緊接著大幅反彈，一路從當時的３００元樓下升至今年最高

見４７６﹒６元不同，騰訊今次恐怕不會再那麼幸運，皆因這隻亞洲市值最大股票已漸漸失去「

必漲股」的光環。

繼北水周二（２９日）淨沽出約８１００萬美元後，昨續淨沽出逾５４００萬美元，令自５

月１０日以來的北水減持潮累計規模達約８億美元。

基金經理Ｆｕｃｈｓ就指，騰訊股價正處在令人驚異的水平（Ｉｔ ｉｓ ｐｒｉｃｅｄ

ａｔ ａｍａｚｉｎｇ ｌｅｖｅｌ），未來６－１２個月的上升空間有限。

而早在上月騰訊首季業績公布後，瑞信就獨排眾議宣布調降騰訊盈利預測和目標價，而高盛

、花旗和麥格理則調高目標價，惟瑞信５２３元目標價仍較騰訊昨日收盤價高出逾３２％。



＊公關總監責今日頭條別有用心＊



事實上，從本月初開始，關於騰訊的負面消息就一個接一個爆出。先是５日一篇題為《騰訊

沒有夢想》的網文熱傳；之後是馬化騰在微信朋友圈與「今日頭條」創始人張一鳴的口水戰；其

後又有「抖音」以名譽權侵權糾紛為由將騰訊告上法院，進而公開發文控訴騰訊封殺。最新消息

則是，騰訊ＴＯＰＩＣ（騰訊興趣內容基金）領投的公眾號「差評」，因飽受洗稿指控宣布主動

退回騰訊全部投資。

而今次《新華網》砲轟騰訊的一則花絮也充滿「花生指數」。騰訊的死對頭「今日頭條」在

ＡＰＰ推播題為《新華社：要多少文件騰訊才肯收手》的新聞，遭騰訊公關總監張軍指摘「文章

並不是貨真價實」，並轉發《新華社》報道騰訊在貴州數據中心的貼圖，似暗示騰訊並沒有遭新

華社針對。

張軍並稱，「奉勸友商，別那麼逼不及待嘛，改標題、改來源、全網推送，你還有甚麼做不

到？！」掀起新華社、新華網「李逵與李鬼」之爭，背後盡顯騰訊和今日頭條的宿怨。



＊小弟京東同遭基金經理指高估＊



無獨有偶，騰訊身為第一大股東的京東近日也遭知名對沖基金經理ＡＰＳ Ａｓｓｅｔ

Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ首席投資官Ｋｏｋ Ｈｏｉ Ｗｏｎｇ抨擊「股價遭高估」，並指摘該公

司做出「令人遺憾和愚蠢的投資」。

目前，眾大行對騰訊的評級仍清一色為買入或增持，目標價最誇張者高至６４１元。散戶是

趁４００元樓下增持還是跟隨北水減磅，實屬考驗眼光和運氣。

《經濟通通訊社 俞瑾》

