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即市新聞

01/06/2018 16:03

《陸言堂－陳永陸》歐央緊開支對策只治標，惟歐元未見恐慌性拋售

　　《陸言堂》過去一周，港股的表現又再出現波動，其中最令人意外的是歐債危機有死灰復燃
的機會。
　
　　幸好的是意大利可以在短期內組建聯合政府，令民粹主義暫時不會在意大利抬頭，同時亦令
意大利不會有脫歐的危機，不過這其實已響了警號，就是當大家認定了歐洲央行之前的努力已經
足夠，原來仍然有不少歐元區國家，仍然有機會脫歐，其中意大利之後，其實西班牙亦有機會要
重新大選，選出新政府，亦可能會成為另一個有機會衝擊歐元區的一個潛在危機。
　
　　當然，現在談歐債危機２﹒０是否會出現，有點言之尚早，同時市場似乎有點過敏，不過國
際投資者索羅斯指出，另一場更大的金融危機可能在短期內發生，這卻有參考的價值。
　
＊索羅斯：另一場金融危機或短期發生＊
　
　　無可否認的是，相較中美貿易問題仍然未完全解決，又或者美國對歐洲、墨西哥等正式開徵
鋼鐵等新關稅，意大利等國的問題暫時對市場的影響應該有限，可是索羅斯提到一點，欲值得歐
盟想清楚，就是德、法更大國不斷強調會處理歐洲債務問題，可是卻只是不斷收緊他們的開支，
而沒有從如何刺激這些國定家的經濟著手，最終只會令問題不斷惡化，亦即是過去一段時間歐債
危機所謂解決，其實只是治標而非治本。
　
　　當然，幸好的是由於歐央行等措施，最大的受惠國正是德、法等國，所以現時德、法等國的
金融體系，其實亦較之前穩健，對承受意大利等國帶來衝擊的能力亦會上升，所以可以看到，意
大利等國的國債息差，與德國顯著增加，可是歐元亦未有出現恐慌性拋售，跌幅十分溫和，反映
投資者的情緒，暫時仍算穩定。
　
　　至於美國似乎正在不斷製造貿易危機，這其實對中國而言，不是一個壞的事情，因為這令中
國所承受的壓力可能會有所分散，同時亦可以令中國有更多的籌碼，去拉攏歐洲、亞洲等國去對
抗美國的貿易壁壘政策，故此可以看到歐美之間有機會出現貿易戰下，美股雖然大跌，但港股今
日反而企穩，這就是一個印證。《獨立股評人　陳永陸》

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