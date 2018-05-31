《經濟通通訊社３１日專訊》中原地產表示，將軍澳天晉本月錄暫７宗成交，平均實用呎價
約１９４１３元，分行最新錄得ＩＩＩＡ期３Ａ座高層Ａ室，實用面積６７３平方呎，三房連套
房間隔，望正東海景，最初叫價１３５０萬元，議價後以１３２０萬元易手，折合實用呎價１９
６１４元，創同類單位呎價新高。
新買家為用家，上址原業主於２０１４年９月以約８８２萬元買入單位，持貨約４年，是次
沽出單位帳面獲利４３８萬元離場，單位升值約５０％。（ｃｙ）
31/05/2018 13:41
【本港樓市】將軍澳天晉ＩＩＩＡ１３２０萬元沽，創同類呎價新高
《經濟通通訊社３１日專訊》中原地產表示，將軍澳天晉本月錄暫７宗成交，平均實用呎價
約１９４１３元，分行最新錄得ＩＩＩＡ期３Ａ座高層Ａ室，實用面積６７３平方呎，三房連套
房間隔，望正東海景，最初叫價１３５０萬元，議價後以１３２０萬元易手，折合實用呎價１９
６１４元，創同類單位呎價新高。
新買家為用家，上址原業主於２０１４年９月以約８８２萬元買入單位，持貨約４年，是次
沽出單位帳面獲利４３８萬元離場，單位升值約５０％。（ｃｙ）
|FOCUS31/05/2018
【FOCUS】多事之夏再遭轟「吃血饅頭」 北水拋騰訊考起散戶
|生財有道31/05/2018
【透視大灣區－嚟緊炒Ｄ乜】最生金蛋「企鵝」 撲翼連接各行業
|生財有道31/05/2018
【獨角獸爆發】吸資巨獸排隊登陸A場 質素遜科技股受考驗
|生財有道31/05/2018
【獨角獸爆發】藥明康德錄16漲停 工業富聯、寧德時代將接棒
|國際動態31/05/2018
北韓金英哲赴美 特金會成敗契機
|生財有道30/05/2018
【鷹君爭產】律師：羅老太仍在世 有權對信託基金指令
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰