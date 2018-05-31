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31/05/2018 13:41

【本港樓市】將軍澳天晉ＩＩＩＡ１３２０萬元沽，創同類呎價新高

　　《經濟通通訊社３１日專訊》中原地產表示，將軍澳天晉本月錄暫７宗成交，平均實用呎價
約１９４１３元，分行最新錄得ＩＩＩＡ期３Ａ座高層Ａ室，實用面積６７３平方呎，三房連套
房間隔，望正東海景，最初叫價１３５０萬元，議價後以１３２０萬元易手，折合實用呎價１９
６１４元，創同類單位呎價新高。
　　新買家為用家，上址原業主於２０１４年９月以約８８２萬元買入單位，持貨約４年，是次
沽出單位帳面獲利４３８萬元離場，單位升值約５０％。（ｃｙ）

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