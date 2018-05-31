《經濟通通訊社３１日專訊》恆生銀行（０００１１）副董事長兼行政總裁鄭慧敏歡迎
ＭＳＣＩ將內地Ａ股納入指數，有助推進內地資本市場對外開放、帶動Ａ股市場與國際接軌，以
及加強內地與香港市場互聯互通措施的發展。
恆生具備跨境業務營運基礎，可以把握「滬港通」及「深港通」等重要市場發展機會，滿足
客戶不斷轉變的投資需要及喜好。該行繼續開發和推出更多服務，包括以跨境及追蹤指數為主題
的投資產品。（ｃｙ）
31/05/2018 15:28
【Ａ股入摩】恒生銀行：研究以跨境及追蹤指數為主題投資產品
《經濟通通訊社３１日專訊》恆生銀行（０００１１）副董事長兼行政總裁鄭慧敏歡迎
ＭＳＣＩ將內地Ａ股納入指數，有助推進內地資本市場對外開放、帶動Ａ股市場與國際接軌，以
及加強內地與香港市場互聯互通措施的發展。
恆生具備跨境業務營運基礎，可以把握「滬港通」及「深港通」等重要市場發展機會，滿足
客戶不斷轉變的投資需要及喜好。該行繼續開發和推出更多服務，包括以跨境及追蹤指數為主題
的投資產品。（ｃｙ）
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