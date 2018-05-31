【本港經濟】香港保險業首季內地訪客新造保單保費同比下降３７％

《經濟通通訊社３１日專訊》根據香港保險業監管局數據，首季向中國內地訪客發出新造保

單保費為１１８億港元，同比下降３７％，但按季計算則升１４％。

該局指，向內地訪客發出的新造保單保費自２０１７年年初的高峰回落後，在２０１８年首

季繼續保持平穩。（ｃｙ）

