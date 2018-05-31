【新股上市】匯付天下入場費３４３４元，下月１５日上市

《經濟通通訊社３１日專訊》匯付天下（０１８０６）公布主板上市計劃，全球發行２﹒２

億股新股，香港共開發售及國際發售佔比為１０％及９０％，招股價介乎６﹒５元至８﹒５元。

每手４００股，連同手續費，每手入場費３４３４元，將明天起（１日）招股，並於下周三（６

日）截止，料下月１５日主板上市。

該股超額配股權為初步提呈全球發售股份之約１５％，若超額配股權未獲行使，假設招股價

中位數７﹒５元計算，預集資約１５﹒９億元（扣除有關開支）。

公司擬將約３０％或４﹒７億元用作科研開支；約２０％或３﹒１億元用於收購或戰略投資

於支付技術公司、支付服務提供商及或ＳａＳ提供商；約１０％或１﹒５億元用作拓展中國國一

二線城市的直銷渠道及推動垂直行業的發展；約１０％或１﹒５億元用作招募及培訓人才；約２

０％或３﹒１億元用作償還部分借貸；約１０％或１﹒５億元用作營運資金。



＊匯付天下有意拓展海外市場，毛利率下跌＊



基石投資者為上海聯銀創業投資，認購金額為８０００萬人民幣。聯席保薦人為中信里昂證

券資本市場及Ｊ﹒Ｐ﹒Ｍｏｒｇａｎ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ（Ｆａｒ Ｅａｓｔ）Ｌｉｍｉｔ

ｅｄ為聯席保薦人。

董事會主席、執行董事兼首席執行官周曄表示，近兩年中央銀行開始對移動支付作出規範，

此舉有助整個行業長遠發展，有實力的公司能從中受惠，其他公司則要找到自己的商業模式。

該公司有計劃拓展支付業務至國際市場，在美國、歐洲及東南亞等地已有合作夥伴。公司亦

致力發展ＮＦＣ無線支付、二維碼支付及不刷卡的移動支付服務。

集團解釋毛利率過去三年一直下跌，原因來自收入結構改變帶來影響，其中包括去年的固定

的投資成本有所提升。（ｋｅ）

