【本港樓市】經絡：轉按金額創新高，定按超Ｈ按計劃近半人士選用

《經濟通通訊社３１日專訊》經絡按揭表示，從金管局４月份住宅按揭統計調查結果所見，

４月份樓市續旺，仍有不少一手貨餘單位發售，按揭貸款因而按月錄得上升。

４月份新申請按揭貸款的宗數為１４８９８宗，較３月份的１３７１６宗增加８﹒６％，已

連續九個月保持破萬宗的水平。



＊一二手樓價續升，按揭貸款金額破歷史新高＊



受樓價持續上升影響，首四月的新批出按揭貸款及新取用按揭貸款金額均破歷史紀錄，分別

錄得１４７４﹒１億元及１０４６﹒８６億元，分別比去年的１２４７﹒７１億元及

９２３﹒８６億元，上升１８﹒１％及１３﹒３％。

至於宗數方面，今年首４個月的新批出按揭貸款宗數為３６９２４宗，比去年同期的

３３１８６宗增加１１﹒３％。新取用按揭貸款宗數亦有見上升，增幅為４﹒９％至２６８４５

宗。經絡按揭轉介首席副總裁劉圓圓料，３月份起有多個發展商發力推售新盤，交投漸趨活躍，

相信在樓市暢旺的支持下，下月數字將續升。



＊轉按金額同創新高，趕加息前選用更優惠按揭計劃＊



轉按方面，４月份轉按貸款額及宗數分別錄得１００﹒３億元及２８８６宗，按月上升

１﹒９％及３﹒６％。劉氏表示，首４月的轉按金額更創歷史新高，反映已過罰息期的業主趕緊

於加息前把握更優惠的按揭計劃及現金回贈，以應付未來加息後的負擔增加。

另一方面，４月份的按揭比率為４８﹒１％，按月下跌１％，平均還款年期亦微跌一個月至

３１９個月（即２６﹒６年）。而平均按揭貸款金額亦由上月的４０６萬元，稍為下跌至４０３

萬元。



＊定按計劃超Ｈ按計劃近半人士選用＊



一如早前所料，定息計劃的需求將會進一步提升，至最新４月份的定息計劃按月上升３﹒９

個百分點至４９﹒３％，再次超越歷史高位。相反，選用Ｈ按的買家比例按月下跌４個百分點，

失去自２０１４年２月以來，最多人選用的按揭計劃寶座。

此外，Ｐ按亦再度下跌０﹒２％至２﹒４％。劉氏續指，年初各銀行為了搶攻按揭生意，紛

紛推出定息按揭計劃，定息不但比拆息的實際利率更低，而且業主不用擔心未來一年加息的風險

，大受業主歡迎。不過，隨著各銀行宣布暫停定息按揭計劃，相信下月開始定息按揭計劃佔比亦

會逐漸回落。（ｃｙ）

