《窩輪匯智－劉嘉輝》世界盃將至，悶市留意窩輪的時間值損耗

《窩輪匯智》上周提到ＭＳＣＩ入摩前不少資金部署入場留意Ａ股ＥＴＦ及北向流入Ａ股的

機會，本周Ａ股成功納入，一度拉升大市成交突破２０００億元，其後周五（１日）恆指季度調

整接力，騰訊（００７００）比重增加，石藥（０１０９３）成恆指新貴，資金周五尾市追入，

重演周四（３１日）ＭＳＣＩ尾市的情況。



展望６月份，投資者宜密切注視外圍環境的變化，而聯儲局會否一如預期加息，加息後對後

市影響又有多大都值得大家留意。此外，本月是四年一度的世界盃大日子，根據過往經驗，世盃

期間市況有機會轉靜，投資者部署上宜留意時間值及引伸波幅的影響。



以恆指波幅指數於過去數個月的表現為例，一度高見約２８％的水平後反覆回落，至近日維

持１７％的水平，恆指亦處於膠著的狀態，一直離不開２９８００至３１６００點之間上落。因

此，若預期引伸波幅於世盃期間進一步向下，持有窩輪有機會引伸波幅及時間值流失這雙重打擊

。所以，欲避開以上兩個不利影響，可考慮以牛熊證入場，假如打算過渡世盃一段較中線準備，

則宜以收回價較遠產品以提升防守空間。



此外，針對正股的一些公司行動，持有輪證要特別留意條款上的調整。例子為碧桂園

（０２００７），將分拆旗下碧桂園服務上市，每持有８﹒７股碧桂園股份，可獲派一股碧桂園

服務股份。根據公告，除權股份將於６月１１日起買賣，至直碧桂園服務預期６月１９日起掛牌

。以往經驗，相關輪證條款有機會因應由碧桂園服務訂價而作出調整，因此投資者若持有產品至

停牌，需特別留意有關安排及相關風險因素。

《香港匯豐環球資本市場上市產品銷售聯席總監 劉嘉輝》



＊此產品無抵押品，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。投資前應了解產品風險，若需

要應諮詢專業建議。

