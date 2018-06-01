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即市新聞

01/06/2018 18:40

《窩輪匯智－劉嘉輝》世界盃將至，悶市留意窩輪的時間值損耗

　　《窩輪匯智》上周提到ＭＳＣＩ入摩前不少資金部署入場留意Ａ股ＥＴＦ及北向流入Ａ股的
機會，本周Ａ股成功納入，一度拉升大市成交突破２０００億元，其後周五（１日）恆指季度調
整接力，騰訊（００７００）比重增加，石藥（０１０９３）成恆指新貴，資金周五尾市追入，
重演周四（３１日）ＭＳＣＩ尾市的情況。
　
　　展望６月份，投資者宜密切注視外圍環境的變化，而聯儲局會否一如預期加息，加息後對後
市影響又有多大都值得大家留意。此外，本月是四年一度的世界盃大日子，根據過往經驗，世盃
期間市況有機會轉靜，投資者部署上宜留意時間值及引伸波幅的影響。
　
　　以恆指波幅指數於過去數個月的表現為例，一度高見約２８％的水平後反覆回落，至近日維
持１７％的水平，恆指亦處於膠著的狀態，一直離不開２９８００至３１６００點之間上落。因
此，若預期引伸波幅於世盃期間進一步向下，持有窩輪有機會引伸波幅及時間值流失這雙重打擊
。所以，欲避開以上兩個不利影響，可考慮以牛熊證入場，假如打算過渡世盃一段較中線準備，
則宜以收回價較遠產品以提升防守空間。
　
　　此外，針對正股的一些公司行動，持有輪證要特別留意條款上的調整。例子為碧桂園
（０２００７），將分拆旗下碧桂園服務上市，每持有８﹒７股碧桂園股份，可獲派一股碧桂園
服務股份。根據公告，除權股份將於６月１１日起買賣，至直碧桂園服務預期６月１９日起掛牌
。以往經驗，相關輪證條款有機會因應由碧桂園服務訂價而作出調整，因此投資者若持有產品至
停牌，需特別留意有關安排及相關風險因素。
《香港匯豐環球資本市場上市產品銷售聯席總監　劉嘉輝》
　
　　＊此產品無抵押品，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。投資前應了解產品風險，若需
要應諮詢專業建議。

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