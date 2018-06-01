《施凌觀點－施宏毅》唯一我會以借貸或槓桿進行的四種投資

《施凌觀點》今天會和大家探討一個十分嚴肅的題目，就是「借不借錢？」一般外間穩妥的

投資或生意人，均會認為不要借貸，但若是投資，而不是投機的話，是否真的不去借呢？以下會

分享四個，涉及借貸或槓桿的投資，使用得當不單止不會影響未來，甚至有助調整組合管理。



第一：房地產



房地產的門檻較高，如果不使用槓桿或借貸，除非實力雄厚可以一次付清，否則難以上車。

先不說是否投資就算是自住，總不可能等到有錢Ｆｕｌｌ Ｐａｙ才去買第一間屋吧，中間所支

付租金是多大的開支？然而買房地產有沒有風險？一定有的，例如你購買當地或該區域的房地產

的價格是下跌的話就會倍大損失，例如包括日本、泰國及加拿大均有此情況發生，就算選對國家

，但地區選得差都一樣有可能增長欠奉。第二是計錯回報，當投資非自用物業時一定要有租金收

入，但出租金額比預期低或完全租不出，便有可能產生龐大負擔。



第二：做生意



其實借貸，不一定是去銀行或向其他人借錢才是借貨貸，Ａｃｃｏｕｎｔ Ｐａｙａｂｌｅ

（應付帳款）其實亦算是債務的一種。這個項目是指一間公司，接受了一些產品或服務，但又未

付清全數，便已是借貸。基本上要開公司，做生意便有這個項目，就算你不想一樣很難避開。例

如公司需要裝修，總不會第一天就繳付所有費用吧，分期付款便已產生「應付帳款」。又或者是

貿易，從供應商進貨，收貨沒有即時付款，都算是借貸。只要是合理使用應付帳款，可以加快公

司的增長及減低風險。



第三：期貨期權



如果你擁有１００萬元的股票，但有突發事情令市況改變，又無法及時沽出股票，最好的方

法是使用期貨期權對沖鎖倉。鎖倉後可以有時間冷靜，再考慮宏觀市況，減低做錯決定的風險。

試想像在沒有槓桿的情況下，要「硬掘」用１００萬元去買另一個方向，效率非常之低。在期貨

及期權的槓桿下，便不需要使用那麼多錢或強行沽出所有股票，便能更有效運用資金。不過要留

意使用方法，用期貨期權去買相反方向是對沖，但若買同一方向就變成投機賭博。不是說不能做

，看對市的確可加快賺錢，但錯了則加快破產，使用前一定要考慮清楚。



第四：ＩＰＯ（抽新股）



這裡所說明的是香港的新股，過去１０多年筆者都有抽新股，如新股首天的認購已超額

１００倍或以上，筆者便會動用槓桿。第一個原因是增加中籤率，第二是可以保留流動資金，以

便在市場改變時，有子彈去做其他部署。不過抽新股有兩點要留意，中以下一個都不應該參與。

第一：不是超額認購；第二：設有「頂頭鎚」制度，在超額認購後會特別分多點股份公開發售。

兩者反映新股上市後，價格有下跌的風險。

《施凌學會ＣＥＯ及「我要做股神」專頁創辦人 施宏毅》

