【禁制中興】消息指中興已撤換黨委書記，力爭美國取消禁令

《經濟通通訊社１日專訊》市場消息指，處在中美貿易爭端暴風眼的電信設備公司中興通訊

（００７６３）撤換了一位最具實權的高管，非執行董事田東方已經接替樊慶峰擔任公司黨委書

記一職，田氏還是中國航天科技集團公司旗下一個研究所的所長，此舉或表明該公司正在努力迎

合安撫美國方面的要求。（ｍｌ）

