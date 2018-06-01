《經濟通通訊社１日專訊》內地綜合展覽及活動管理供應商天平道合控股（０８４０３）昨
日（３１日）孖展截止，合共錄得近５﹒８１億元孖展認購，相當於公開發售超購７１﹒６倍。
天平道合將發行５億新股，香港共開發售及配售股份佔比為１０％及９０％，招股價介乎
０﹒１２元至０﹒１６元。每手２００００股，連同手續費，每手入場費３２３２元，將於本月
１２日創業板上市。（ｍｌ）
01/06/2018 09:05
【ＩＰＯ反應】天平道合截孖展，傳認購升溫超購近７２倍
《經濟通通訊社１日專訊》內地綜合展覽及活動管理供應商天平道合控股（０８４０３）昨
日（３１日）孖展截止，合共錄得近５﹒８１億元孖展認購，相當於公開發售超購７１﹒６倍。
天平道合將發行５億新股，香港共開發售及配售股份佔比為１０％及９０％，招股價介乎
０﹒１２元至０﹒１６元。每手２００００股，連同手續費，每手入場費３２３２元，將於本月
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