  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

01/06/2018 09:05

【ＩＰＯ反應】天平道合截孖展，傳認購升溫超購近７２倍

　　《經濟通通訊社１日專訊》內地綜合展覽及活動管理供應商天平道合控股（０８４０３）昨
日（３１日）孖展截止，合共錄得近５﹒８１億元孖展認購，相當於公開發售超購７１﹒６倍。
　　天平道合將發行５億新股，香港共開發售及配售股份佔比為１０％及９０％，招股價介乎
０﹒１２元至０﹒１６元。每手２００００股，連同手續費，每手入場費３２３２元，將於本月
１２日創業板上市。（ｍｌ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
國際動態01/06/2018
俄記者「復活」 烏克蘭設局捱轟
生財有道31/05/2018
【A股入摩】上交所新任總經理蔣鋒：A股納入MSCI指數非終點
生財有道31/05/2018
【月結－動而若靜】港股5月累跌339點 世盃舉行6月料續淡靜
生財有道31/05/2018
【A股入摩】入摩在即66億資金先行 滬深股通使用額度個半月高
FOCUS31/05/2018
【FOCUS】多事之夏再遭轟「吃血饅頭」 北水拋騰訊考起散戶
生財有道31/05/2018
【透視大灣區－嚟緊炒Ｄ乜】最生金蛋「企鵝」 撲翼連接各行業
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧味道之容易吞嚥端午粽工作坊 - 立即報名！

經濟通攝影記者張嘉奇於《前線‧焦點 2017》新聞攝影比賽獲得季軍

【etnet Bonus賞你】TKO街市 「陶瓷餐具套裝」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN