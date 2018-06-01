《專家之言－張穎群》外圍政局大波動，趁低吸納好機會

《專家之言》美國華府多位高層官員，已經先後抵達星加坡，為６月１２日的美韓峰會做好

準備。同時，南韓總統文在寅亦可能會出席峰會。與美國總統特朗普和北韓領袖金正恩構成三方

會談。商務部部長羅斯準備在６月２日再次帶領團隊前往北京，繼續為中美貿易問題展開對話。

亦準備好購物清單，也草擬好合約，以便中方可落實會向美國買入各種產品。同時為中興通訊尋

求更理想的解決方案，以達到共贏的局面。意大利總統馬塔雷拉委任前國際貨幣基金組織高層科

塔雷利為暫總理。即時遭受兩個民粹政黨不滿，再加上並無國會成員支持。引發致要重新進行大

選。恐怕變成為脫歐的另類公投。當地股債急速下跌。先拖累歐元跌至近１０個月低位１﹒１５

１。再拖累環球股市全面急跌。新興市場之股債匯齊嚴重受壓。觸發資金避險而走入美元區。推

動美匯指數升穿９５﹒０３水平。１０年期國債息率回落至２﹒８１７厘。外圍不明朗，相信是

短期的問題。大型企業之業績表現理想、通過稅改，企業回購股份，再加上經濟增長仍然繼續。

可以趁機在低位買入，考慮大型科網股或傳統銀行股都是不錯的選擇。



＊四方八面齊準備，千億萬金隨時來＊



內地監管當局可能管制發債規模及相關流程。房地產和企業減少可集資渠道，更增加困難程

度。市場憂慮企業違約風險上升。國家主席習近平稱，目前以互聯網、大數據及人工智能之科技

日新月異。為各地經濟發展、國家管理及人民生活帶來重大影響。要把握好機遇，為大數據健康

發展、安全及治理等，加強交流及合作。全球指數公司富時羅素指出，已準備將中國債券市場納

入全球債券指數。內地有九成債券是透過銀行的場外交易市場買賣。受人民銀行監管。其他就在

上海和深圳交易所買賣。總值１﹒８億美元。為全球第三大債券市場。外資約佔４％。若納入指

數，可增加至約１０％。內地Ａ股市場將於６月１日正式加入ＭＳＣＩ新興市場指數。能夠與全

世界的金融投資市場銜接，可吸引資金流入，估計可以用千億至萬億元計算。目前外國基金持有

Ａ股的比例偏低，差不多少於五個百分點。內地金融市場漸趨成熟，再加大開放。估計吸引力會

更強。近日內地股市欠缺資金，再欠缺動力。但相信是為將來做好？備。待踏入六月，落實一切

，定可以再闖高峰。



＊成交薄弱靜等待，整頓過後闖高峰＊



本周ＭＳＣＩ指數將納入Ａ股，估計因攤薄關係，Ｈ股會減持近２００億元。有部分重磅股

將遇上沽壓。但同時會有恆指及國指的季度換馬，亦有部分需要增持。踏入五月，恆指曾經接近

３１５００，但經過今日，已經全數報銷，更要跌穿３００００關口。成交金額曾見８５２億元

，為本月最低。港股已經連續兩個月出現大額沽售後，徹走資金，累計高達金額１４６億元。相

信主要是回歸Ａ股市場。近日銀行中短期拆息利率皆有上升的趨勢。有個別中小型銀行已收緊Ｈ

按揭利率。由於美國６月加息機會很高。雖然香港可以不跟隨加息，但港美息差將會被拉闊。港

匯將有可能再見７﹒８５的弱勢。更有機會帶動資金流走。為銀行構成壓力。因此，中小型銀行

可能會逐步上調息率。港股主要受累於意大利及西班牙之政局不穩、中美貿易戰問題、美元持續

強勢及資金流走等因素所影響。下周開始，準備六月，多家同股及不同權，生物科技等新股已準

備上市、大型科網企業回歸Ａ股市場和納入ＭＳＣＩ指數等。６月份開始，各股票比重整頓過後

。可以留意科網股、消費股和醫療股等。寄望一切準備就緒後，將有另一番新景象。《華盛資本

証券有限公司 張穎群》

