《台股攻略－馮偉明》電金齊漲，台股重上１０９００點

《台股攻略》台股今日收市升７４﹒１２點，報１０９４９﹒０８點，成交額為新台幣

１３５９﹒９１億元。

權值股今日普遍平穩，台積電收報新台幣２２４元平盤價，大立光收報新台幣４２４５元，

升新台幣１４５元，鴻海收新台幣８６﹒６元，升新台幣０﹒９元，機殼廠可成亦上漲新台幣

７﹒５元，收新台幣３５６元。蘋概三王的回穩下，帶動相對低位階個股反彈，友達、群創及廣

達等亦支持大市。熱門題材股方面，夏季電價上漲，帶動ＬＥＤ節能版塊走強，另外智易一度攻

上漲停，智邦大漲５％，而譁裕、正文、啟碁及合勤控等亦同樣大漲。因ＭＳＣＩ季度權重調整

，金融股今日明顯回穩，第一金上漲近２％，合庫金、兆豐金、開發金及玉山金等亦同樣造好。

生技類股方面，浩鼎開盤迅速漲停，終場漲幅超過６％，寶齡富錦則中場鎖住漲停，科妍、葡萄

王、和康生、全宇生技－ＫＹ及景岳等漲幅均超過２％。鋼鐵族群亦因美國的關稅戰，大成鋼、

新光鋼、千興、中鴻及聚亨等漲幅均超過１％。

強勢主流股表現良好，台股現階段在高位調節，短線仍可望攻上１１０００點。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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