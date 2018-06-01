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01/06/2018 09:00

【企業盈警】匯銀智慧（０１２８０）料中期盈轉虧，銷售金額下滑

　　《經濟通通訊社１日專訊》匯銀智慧（０１２８０）宣布，預計集團截至２０１８年６月
３０日止六個月可能錄得股東應佔淨虧損，而２０１７年度則錄盈利。主要由於，集團於上年同
期就向供應商支付的預付款項作出的撥備進行了撥回；以及集團於截至２０１８年４月３０日止
四個月，與２０１７年同期相比之銷售金額及毛利額的下滑所致。（ｆｆ）

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