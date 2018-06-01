《談國論企－黎偉成》製造業５月份生產訂單皆快擴

《談國論企》中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）於２０１８年５月份再度出現同比及環比

均回升佳態，特別是（１）生產比４月有明顯擴張，反映製造業企業於農曆春節後持續加快生產

，以應付內與外市場所需，（２）出口新訂單與（３）出口相關的進口亦見好轉，而（４）在手

訂單之減該受到生產轉旺所致。此為（５）出廠價格緊隨（６）主要原材料購進價格回升，所取

得的成績，由是（７）生產經營活動預期指數樂觀情緒續見改善，意味製造業可續挺經濟穩增。

需要高度留意者，為特朗普決定自６月開始對中國輸美的多項商品加徵關稅，如真正落實相關措

施，相信中國會採取被動、後發的舉措，回應美方單向之舉，貿易戰一旦爆發，會對兩個甚至世

界經貿、政策會有惡性的影響甚至衝擊。



＊美國對華經貿圍堵或促貿戰成憂疑＊



來自國家統計局服務業調查中心、中國物流與採購聯合會（ＣＥＬＦ）聯合發布的最新資料

，製造業採購經理指數在２０１８年５月份所達的５１﹒９（見表），不僅比對上一個月高

０﹒５個百分點，扭轉４月份環比略為下降０﹒１個百分點之況，更是２０１８年以來暫見擴張

力度最大的一個月份，亦較２０１７年５月份５１﹒２要高０﹒７個百分點，可見ＰＭＩ有相當

程度的改善：

ＰＭＩ各主項最惹人注目之處，當然為（一）生產，分類指數於２０１８年５月份達

５４﹒１，比４月份持平於３月份的５３﹒１高整整１個百分點，和相對於２０１７年５月份的

５３﹒４亦高０﹒７個百分點。由是（二）在手訂單於是月份所達４５﹒９，環比下降０﹒３個

百分點而同比增加０﹒５個百分點，皆處於臨界點５０以下的減少或收縮水平，顯然受到製造業

生產擴張力度不斷加大的影響，而非接單情況欠佳也。

再從（三）的各項訂單的最新發展狀況，便可見製造業的現況和前景不錯，特別是（Ｉ）出

口新訂單達５１﹒２，比對上一個月高０﹒５個百分點，幾乎完全收復４月份５０﹒７環比低０

﹒６個百分點之失地，為連續三個月皆高於臨界點的擴張良態，而２月份及１月份分別所處的４

９和４９﹒５。

由是（ＩＩ）與出口相關的進口分類指數，於２０１８年５月份達５０﹒９，比４月份

５０﹒２高０﹒７個百分點，但上月份環比跌低１﹒１個百分點。

此使（ＩＩＩ）製造業的整體新訂單於２０１８年５月份達５３﹒８，環比高０﹒９個百分

點，相對於２０１７年同期更是大幅增長１﹒５個百分點，前景值得憧憬。



＊從業人員續收縮顯勞工素質須同步升級轉型＊



但（四）從業人員分類指數，於２０１８年５月份僅為４９﹒１，環比只上升０﹒１個百分

點，而４月份則稍為下降０﹒１個百分點，反映出勞工未有在製造業生產和接單情況不斷好轉甚

至擴張的新況受惠，既與製造業的生產與投資不斷轉型升級，唯是勞工的知識和技術未能追上新

形態的要求。

但製造業再度面對（五）成本及出廠價上漲的問題，其中（１）主要原材料購進價格分類指

數於２０１８年５月份環比大幅回升３﹒７個百分點至５６﹒７，而（２）出廠價格分類指數於

亦環比提高整整３個百分點至５３﹒２。此情暫時對生產及接訂單未有重大壓力。

相當重要之處，當然為（五）製造業的生產經營活動預期指數，於２０１８年５月份達

５８﹒７，使比４月份高０﹒３個百分點，相對於２０１７年５月份的５６﹒８，同比高１﹒９

個百分點，有持續不斷改善。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



表一：中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）



指數 月環比（個分點）

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５月╱２０１８ ５１﹒９ ＋０﹒５

４月╱２０１８ ５１﹒４ －０﹒１

３月╱２０１８ ５１﹒５ ＋１﹒２

２月╱２０１８ ５０﹒３ －１﹒０

１月╱２０１８ ５１﹒３ －０﹒３

１２月╱２０１７ ５１﹒６ －０﹒２

１１月╱２０１７ ５１﹒８ ＋０﹒２

１０月╱２０１７ ２１﹒６ －０﹒８

９月╱２０１７ ５２﹒４ ＋０﹒７

８月╱２０１７ ５１﹒７ ＋０﹒３

７月╱２０１７ ５１﹒４ －０﹒３

６月╱２０１７ ５１﹒７ ＋０﹒５

５月╱２０１７ ５１﹒２ 持平

４月╱２０１７ ５１﹒２ －０﹒６

３月╱２０１７ ５１﹒８ ＋０﹒２

２月╱２０１７ ５１﹒６ ＋０﹒４

１月╱２０１７ ５１ ３ －０﹒１

１２月╱２０１６ ５１﹒４ －０﹒２

１１月╱２０１６ ５１﹒７ ＋０﹒５

１０月╱２０１６ ５１﹒２ ＋０﹒８

９月╱２０１６ ５０﹒４ 持平

８月╱２０１６ ５０﹒４ ＋０﹒５

７月╱２０１６ ４９﹒９ －０﹒１

１２月╱２０１５ ４９﹒７ ＋０﹒１

１２月╱２０１４ ５０﹒１ －０﹒２

１２月╱２０１３ ５１﹒０ －０﹒４

１２月╱２０１２ ５０﹒６ 持平

１２月╱２０１１ ５０﹒３ ＋１﹒３

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資料來源：中國物流與採購聯合會（ＣＥＬＰ）及國家統計局服務業調查中心

資料整理：黎偉成

