【駐京專電】銀保監：保險公司資金運用餘額較年初增３﹒２２％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１日北京專電》中國銀保監會王蔚在發布會表示，截至４月

末，保險公司資金運用餘額１５﹒４萬億元（人民幣．下同），較年初增長３﹒２２％。其中，

固定收益類餘額７﹒４６萬億元，佔資金運用餘額比例４８﹒４４％，較年初上升０﹒９３個百

分點；股票和證券投資基金１﹒８８萬億元，佔比１２﹒１９％，較年初下降０﹒１１個百分點

；長期股權投資１﹒５９萬億元，佔比１０﹒３％，較年初上升０﹒４１個百分點。

１－４月，保險資金運用收益２３９７﹒１５億元，同比增長６﹒１３％，資金運用收益率

１﹒５７％，與上年同期基本持平。其中，債券收益７８９﹒０３億元，同比增長２５﹒４３％

；股票收益１５５﹒５億元，同比下降８﹒３４％；長期股權投資收益４０１﹒４７億元，同比

增長４﹒１９％。



＊一季度互聯網保險業務簽單件數增１０９％＊



從簽單件數看，一季度，互聯網保險業務簽單件數合計４０﹒９６億件，同比增長

１０９﹒１６％。其中，退貨運費險２０﹒０２億件，同比增長７３﹒３９％；責任險類業務

２﹒８２億件，同比增長４２﹒４５％；保證險類業務４﹒２８億件，同比增長４３﹒７７％；

互聯網健康險和意外傷害險分別為４﹒８９億件、４﹒６億件，同比增長４１﹒４倍、５﹒８倍

。

從互聯網保險公司看，４家互聯網保險公司１－４月原保險保費收入合計４４﹒７４億元，

同比增長８５﹒０３％，高於產險公司整體增速６８﹒９個百分點。

１－４月，保險業提供風險保障金額２３５４﹒５９萬億元；截至４月末，為實體經濟提供

融資餘額超過１０萬億元。

從服務科技創新看，科技保險為新技術研發和高新技術產品出口提供風險保障金額

４０３７﹒９７億元。從提供資金支持看，截至４月末，保險業通過投資債券、股票、基金為實

體經濟直接融資７﹒２９萬億元，較年初增長４﹒１５％；通過債權、股權計劃支持「一帶一路

」戰略投資規模為９２８６﹒４５億元；通過債權計劃支持長江經濟帶和京津冀協同發展戰略投

資規模分別為４１０６﹒０８億元、１６５４﹒９９億元。此外，保險業定期存款餘額１﹒４９

萬億元，是實體經濟發展所需中長期貸款重要資金來源。

