【摩力起動】中證監：將以Ａ股納入ＭＳＣＩ為契機完善相關制度

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１日北京專電》就Ａ股今日正式「入摩」，中國證監會新聞

發言人常德鵬在例行發布會表示，這是中國資本市場國際化的里程碑，也是水到渠成的必然結果

。中國資本市場將以Ａ股納入ＭＳＣＩ指數為契機，進一步完善境外機構投資者投資Ａ股市場的

相關制度和規則，將便利境外機構投資者通過多種渠道和方式配置Ａ股。

