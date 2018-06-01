《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１日北京專電》就Ａ股今日正式「入摩」，中國證監會新聞
發言人常德鵬在例行發布會表示，這是中國資本市場國際化的里程碑，也是水到渠成的必然結果
。中國資本市場將以Ａ股納入ＭＳＣＩ指數為契機，進一步完善境外機構投資者投資Ａ股市場的
相關制度和規則，將便利境外機構投資者通過多種渠道和方式配置Ａ股。
01/06/2018 16:42
【摩力起動】中證監：將以Ａ股納入ＭＳＣＩ為契機完善相關制度
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１日北京專電》就Ａ股今日正式「入摩」，中國證監會新聞
發言人常德鵬在例行發布會表示，這是中國資本市場國際化的里程碑，也是水到渠成的必然結果
。中國資本市場將以Ａ股納入ＭＳＣＩ指數為契機，進一步完善境外機構投資者投資Ａ股市場的
相關制度和規則，將便利境外機構投資者通過多種渠道和方式配置Ａ股。
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