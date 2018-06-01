《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１日北京專電》中國證監會新聞發言人常德鵬在例行發布會
表示，近日，中證監對５宗案件進行行政處罰，包括：２宗信披違規案，涉及上海普天
（滬：６００６８０）、中毅達（滬：６００６１０）；１宗內幕交易，涉及股票宏達股份
（滬：６００３３１）；１宗證券從業人員私下接受客戶委託違法交易股票案，涉及財富證券員
工黃永琪；還有１宗短線交易案。
01/06/2018 17:05
【駐京專電】中證監：對５宗案件行政處罰，涉中毅達等
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１日北京專電》中國證監會新聞發言人常德鵬在例行發布會
表示，近日，中證監對５宗案件進行行政處罰，包括：２宗信披違規案，涉及上海普天
（滬：６００６８０）、中毅達（滬：６００６１０）；１宗內幕交易，涉及股票宏達股份
（滬：６００３３１）；１宗證券從業人員私下接受客戶委託違法交易股票案，涉及財富證券員
工黃永琪；還有１宗短線交易案。
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