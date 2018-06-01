《美元走勢－羅明立》美元短線料先行調整，中線仍看好

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０９﹒２４ １０８﹒７２ １０９﹒０７

歐元╱美元 １﹒１６９７ １﹒１６６４ １﹒１６７４

英鎊╱美元 １﹒３２９２ １﹒３２５３ １﹒３２７３

美元╱瑞郎 ０﹒９８９２ ０﹒９８４９ ０﹒９８７７

美元╱港元 ７﹒８４６２ ７﹒８４２８ ７﹒８４５１



《美元走勢》美國商務部長羅斯宣布，自今日（６月１日）起向歐洲、加拿大及墨西哥進口

美國的鋼鐵及鋁材分別徵收費２５％及１５％關稅。分析師相信美國是以關稅作為貿易談判的籌

碼。投資者觀望美國今晚公布的非農就業資料，預計職位增長達到１８﹒８萬個，職位增長勝於

預期，料會刺激短線美元向上。

美匯指數短線整固，初步支持位於９３﹒７０，下一步支持位於９３﹒３０；普遍預期聯儲

局將於６月中加息，年內加息次數為３至４次。預期短線美元可能先行調整，中線美元仍可看高

一線。

歐元區公布４月失業率為８﹒５％，略高於預期的８﹒４％，不過較３月份的８﹒６％為

佳。５月份ＣＰＩ按年上升１﹒９％，大幅高於預期的１﹒６％，核心ＣＰＩ年率達到１﹒１％

，亦高於預期的１％。歐元區通脹升溫，投資者預計歐洲央行需要加快貨幣政策正常化，刺激短

線歐元回升。另外，意大利籌組聯合政府取得進展，有利緩解市場對歐元區政治不穩的憂慮。歐

元初步支持位於１﹒１６４０，下一步支持位於１﹒１５８０；初步阻力位於１﹒１７５０，下

一步阻力位於１﹒１８３０。歐元短線仍然會有反覆。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 沽出日圓 １０８﹒５０ １１０﹒５０ １０７﹒８０

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１７１０ １﹒１５５０ １﹒１７６５

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

