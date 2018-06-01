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即市新聞

01/06/2018 18:13

《美元走勢－羅明立》美元短線料先行調整，中線仍看好

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒２４　　　１０８﹒７２　　　１０９﹒０７
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１６９７　　　１﹒１６６４　　　１﹒１６７４
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３２９２　　　１﹒３２５３　　　１﹒３２７３
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９８９２　　　０﹒９８４９　　　０﹒９８７７
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４６２　　　７﹒８４２８　　　７﹒８４５１

　　《美元走勢》美國商務部長羅斯宣布，自今日（６月１日）起向歐洲、加拿大及墨西哥進口
美國的鋼鐵及鋁材分別徵收費２５％及１５％關稅。分析師相信美國是以關稅作為貿易談判的籌
碼。投資者觀望美國今晚公布的非農就業資料，預計職位增長達到１８﹒８萬個，職位增長勝於
預期，料會刺激短線美元向上。
　　美匯指數短線整固，初步支持位於９３﹒７０，下一步支持位於９３﹒３０；普遍預期聯儲
局將於６月中加息，年內加息次數為３至４次。預期短線美元可能先行調整，中線美元仍可看高
一線。
　　歐元區公布４月失業率為８﹒５％，略高於預期的８﹒４％，不過較３月份的８﹒６％為
佳。５月份ＣＰＩ按年上升１﹒９％，大幅高於預期的１﹒６％，核心ＣＰＩ年率達到１﹒１％
，亦高於預期的１％。歐元區通脹升溫，投資者預計歐洲央行需要加快貨幣政策正常化，刺激短
線歐元回升。另外，意大利籌組聯合政府取得進展，有利緩解市場對歐元區政治不穩的憂慮。歐
元初步支持位於１﹒１６４０，下一步支持位於１﹒１５８０；初步阻力位於１﹒１７５０，下
一步阻力位於１﹒１８３０。歐元短線仍然會有反覆。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　沽出日圓　　１０８﹒５０　　　１１０﹒５０　　　１０７﹒８０
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１７１０　　　１﹒１５５０　　　１﹒１７６５
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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