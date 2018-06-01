《經濟通通訊社１日專訊》內地家電巨擘美的集團關聯公司、在中國從事房地產開發業務之
美的置業，向港交所（００３８８）遞交主板上市申請，保薦人是法巴及中信里昂。
據初步招股文件顯示，截至去年底止年度，美的置業錄得收入約１７７﹒２億元（人民幣．
下同），按年增加４７﹒７％。純利為１８﹒９億元，按年大增９０﹒６％，毛利率為
２７﹒６％，按年增加４﹒８個百分點。截至今年３月底，公司土地儲備總建築面積約
３３０７﹒７萬平方米。
美的置業控股何享健亦是中國最大電器生產商之一美的集團的創辦人。（ｃｌ）
01/06/2018 10:18
【新股上市】美的集團旗下美的置業申請在港主板上市
《經濟通通訊社１日專訊》內地家電巨擘美的集團關聯公司、在中國從事房地產開發業務之
美的置業，向港交所（００３８８）遞交主板上市申請，保薦人是法巴及中信里昂。
據初步招股文件顯示，截至去年底止年度，美的置業錄得收入約１７７﹒２億元（人民幣．
下同），按年增加４７﹒７％。純利為１８﹒９億元，按年大增９０﹒６％，毛利率為
２７﹒６％，按年增加４﹒８個百分點。截至今年３月底，公司土地儲備總建築面積約
３３０７﹒７萬平方米。
美的置業控股何享健亦是中國最大電器生產商之一美的集團的創辦人。（ｃｌ）
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