【港匯弱勢】港元轉強，隔夜息大幅回落至０﹒５厘

《經濟通通訊社１日專訊》財資巿場公會數字顯示，今日港元短息走低，隔夜息中止七連升

，單日大挫１厘，由上日的１﹒５１５７１厘下跌至今日的０﹒５０６７９厘。但作為樓按參考

利率的一個月拆息則升至１﹒０２８２１厘。

至於三個息亦升至１﹒７７３５６厘，但六個月拆息微跌至１﹒８９６２３厘。

美國宣布課徵鋼鋁關稅，市場擔心全球貿易戰再起，加上意大利政局不穩的憂慮暫時紓緩，

美匯指數跌破９４，今早一度低見９３﹒９４７，最新報９４﹒０９５，港匯轉強，早段最高見

７﹒８４３０，最新報７﹒８４５１。（ｃｌ）

