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01/06/2018 11:26

【港匯弱勢】港元轉強，隔夜息大幅回落至０﹒５厘

　　《經濟通通訊社１日專訊》財資巿場公會數字顯示，今日港元短息走低，隔夜息中止七連升
，單日大挫１厘，由上日的１﹒５１５７１厘下跌至今日的０﹒５０６７９厘。但作為樓按參考
利率的一個月拆息則升至１﹒０２８２１厘。
　　至於三個息亦升至１﹒７７３５６厘，但六個月拆息微跌至１﹒８９６２３厘。
　　美國宣布課徵鋼鋁關稅，市場擔心全球貿易戰再起，加上意大利政局不穩的憂慮暫時紓緩，
美匯指數跌破９４，今早一度低見９３﹒９４７，最新報９４﹒０９５，港匯轉強，早段最高見
７﹒８４３０，最新報７﹒８４５１。（ｃｌ）

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