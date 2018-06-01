《經濟通通訊社１日專訊》行會成員兼金管局前總裁任志剛出席一個研討會時建議，本港應
提供港元以外的交易媒介選擇，例如是人民幣及美元。
人行前行長周小川回應指，任志剛的提議有啟發性，認為本港在人民幣發展方面，有很多問
題都可以研究。而本港在人民幣業務的發展速度不算慢，而且未達到極限。
他表示，人民幣發展是一個較長的過程，由改革開放以來，人民幣在貿易及跨境交易方面有
更多的使用。在全球金融危機發生後，亦有更多人了解全球貨幣使用應更多元化。（ｃｈ）
01/06/2018 12:29
【改革四十年】周小川：任志剛提議具啟發性，港人幣發展未到極限
《經濟通通訊社１日專訊》行會成員兼金管局前總裁任志剛出席一個研討會時建議，本港應
提供港元以外的交易媒介選擇，例如是人民幣及美元。
人行前行長周小川回應指，任志剛的提議有啟發性，認為本港在人民幣發展方面，有很多問
題都可以研究。而本港在人民幣業務的發展速度不算慢，而且未達到極限。
他表示，人民幣發展是一個較長的過程，由改革開放以來，人民幣在貿易及跨境交易方面有
更多的使用。在全球金融危機發生後，亦有更多人了解全球貨幣使用應更多元化。（ｃｈ）
|FOCUS01/06/2018
【FOCUS】入摩Big Day反高潮？ A股債務問題引關注
|國際動態01/06/2018
俄記者「復活」 烏克蘭設局捱轟
|生財有道31/05/2018
【A股入摩】上交所新任總經理蔣鋒：A股納入MSCI指數非終點
|生財有道31/05/2018
【月結－動而若靜】港股5月累跌339點 世盃舉行6月料續淡靜
|生財有道31/05/2018
【A股入摩】入摩在即66億資金先行 滬深股通使用額度個半月高
|FOCUS31/05/2018
【FOCUS】多事之夏再遭轟「吃血饅頭」 北水拋騰訊考起散戶
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰