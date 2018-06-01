【改革四十年】周小川：任志剛提議具啟發性，港人幣發展未到極限

《經濟通通訊社１日專訊》行會成員兼金管局前總裁任志剛出席一個研討會時建議，本港應

提供港元以外的交易媒介選擇，例如是人民幣及美元。

人行前行長周小川回應指，任志剛的提議有啟發性，認為本港在人民幣發展方面，有很多問

題都可以研究。而本港在人民幣業務的發展速度不算慢，而且未達到極限。

他表示，人民幣發展是一個較長的過程，由改革開放以來，人民幣在貿易及跨境交易方面有

更多的使用。在全球金融危機發生後，亦有更多人了解全球貨幣使用應更多元化。（ｃｈ）

