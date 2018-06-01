《經濟通通訊社１日專訊》據美聯物業分行統計，本周末（６月２日至３日）１５個指標屋
苑預約睇樓量錄約４８５組，較上周末微跌約１﹒６％。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，
５月份截至２８日止，新盤已售出約１２５９伙，數目超越４月份總數接近一倍，反映新盤市場
暢旺，短期難免令二手受壓，睇樓活動亦因而受到影響，其中，港島區周末預約睇樓量便減少
１０﹒９％。
不過，他認為，以現時準買家上車心切，求盤若渴，二手交投應不會出現大幅下滑，新盤的
熾熱銷情更有望刺激入市情緒，故持續看好二手後市發展。（ｃｌ）
01/06/2018 15:49
【本港樓市】美聯：二手指標屋苑周末預約睇樓量按周減１﹒６％
《經濟通通訊社１日專訊》據美聯物業分行統計，本周末（６月２日至３日）１５個指標屋
苑預約睇樓量錄約４８５組，較上周末微跌約１﹒６％。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，
５月份截至２８日止，新盤已售出約１２５９伙，數目超越４月份總數接近一倍，反映新盤市場
暢旺，短期難免令二手受壓，睇樓活動亦因而受到影響，其中，港島區周末預約睇樓量便減少
１０﹒９％。
不過，他認為，以現時準買家上車心切，求盤若渴，二手交投應不會出現大幅下滑，新盤的
熾熱銷情更有望刺激入市情緒，故持續看好二手後市發展。（ｃｌ）
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