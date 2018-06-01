  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

01/06/2018 15:49

【本港樓市】美聯：二手指標屋苑周末預約睇樓量按周減１﹒６％

　　《經濟通通訊社１日專訊》據美聯物業分行統計，本周末（６月２日至３日）１５個指標屋
苑預約睇樓量錄約４８５組，較上周末微跌約１﹒６％。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，
５月份截至２８日止，新盤已售出約１２５９伙，數目超越４月份總數接近一倍，反映新盤市場
暢旺，短期難免令二手受壓，睇樓活動亦因而受到影響，其中，港島區周末預約睇樓量便減少
１０﹒９％。
　　不過，他認為，以現時準買家上車心切，求盤若渴，二手交投應不會出現大幅下滑，新盤的
熾熱銷情更有望刺激入市情緒，故持續看好二手後市發展。（ｃｌ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
FOCUS01/06/2018
【FOCUS】入摩Big Day反高潮？ A股債務問題引關注
國際動態01/06/2018
俄記者「復活」 烏克蘭設局捱轟
生財有道31/05/2018
【A股入摩】上交所新任總經理蔣鋒：A股納入MSCI指數非終點
生財有道31/05/2018
【月結－動而若靜】港股5月累跌339點 世盃舉行6月料續淡靜
生財有道31/05/2018
【A股入摩】入摩在即66億資金先行 滬深股通使用額度個半月高
FOCUS31/05/2018
【FOCUS】多事之夏再遭轟「吃血饅頭」 北水拋騰訊考起散戶
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧味道之容易吞嚥端午粽工作坊 - 立即報名！

經濟通攝影記者張嘉奇於《前線‧焦點 2017》新聞攝影比賽獲得季軍

【etnet Bonus賞你】TKO街市 「陶瓷餐具套裝」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN