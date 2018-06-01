【夜期時段】即月期指最新報３０４１２點，升１７點，低水８１點

《經濟通通訊社１日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０３７７點，跌１８點，低水

１１６點，最新報３０４１２點，升１７點，低水８１點，合約成交２０１５張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段最新報１１９６２點，無升跌，低水５８點，合約成交

５３９張。（ｃｈ）

