《經濟通通訊社１日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０３７７點，跌１８點，低水
１１６點，最新報３０４１２點，升１７點，低水８１點，合約成交２０１５張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段最新報１１９６２點，無升跌，低水５８點，合約成交
５３９張。（ｃｈ）
01/06/2018 18:09
【夜期時段】即月期指最新報３０４１２點，升１７點，低水８１點
《經濟通通訊社１日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０３７７點，跌１８點，低水
１１６點，最新報３０４１２點，升１７點，低水８１點，合約成交２０１５張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段最新報１１９６２點，無升跌，低水５８點，合約成交
５３９張。（ｃｈ）
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