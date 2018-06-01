【企業盈警】中國富強金融料本年度由盈轉虧，因未錄非經常性收入

《經濟通通訊社１日專訊》中國富強金融（００２９０）發盈警，與２０１７年度錄得盈利

相比，集團預期於截至今年３月底止年度將錄得虧損，主要由於集團於相關年度並無錄得非經常

性收入及╱或估值收益所致。（ｋｙ）

