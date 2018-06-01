【企業盈警】倩碧料年度由盈轉虧，因上市開支及營業額下降等所致

《經濟通通訊社１日專訊》倩碧（０８３６７）發出盈警，預期集團將於截至今年３月底止

年度錄得虧損淨額，而去年度則錄得純利。

董事會認為集團轉盈為虧乃主要由計入非經常性上市開支；集團在２０１７年１２月關閉了

兩間餐廳，分別為馬鞍山麻酸樂及馬鞍山娜多歐陸；及行內競爭激烈導致集團現有經營的餐廳營

業額下降。（ｋｙ）

