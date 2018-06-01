《經濟通通訊社１日專訊》倩碧（０８３６７）發出盈警，預期集團將於截至今年３月底止
年度錄得虧損淨額，而去年度則錄得純利。
董事會認為集團轉盈為虧乃主要由計入非經常性上市開支；集團在２０１７年１２月關閉了
兩間餐廳，分別為馬鞍山麻酸樂及馬鞍山娜多歐陸；及行內競爭激烈導致集團現有經營的餐廳營
業額下降。（ｋｙ）
01/06/2018 17:49
【企業盈警】倩碧料年度由盈轉虧，因上市開支及營業額下降等所致
《經濟通通訊社１日專訊》倩碧（０８３６７）發出盈警，預期集團將於截至今年３月底止
年度錄得虧損淨額，而去年度則錄得純利。
董事會認為集團轉盈為虧乃主要由計入非經常性上市開支；集團在２０１７年１２月關閉了
兩間餐廳，分別為馬鞍山麻酸樂及馬鞍山娜多歐陸；及行內競爭激烈導致集團現有經營的餐廳營
業額下降。（ｋｙ）
|FOCUS01/06/2018
【FOCUS】入摩Big Day反高潮？ A股債務問題引關注
|國際動態01/06/2018
俄記者「復活」 烏克蘭設局捱轟
|生財有道31/05/2018
【A股入摩】上交所新任總經理蔣鋒：A股納入MSCI指數非終點
|生財有道31/05/2018
【月結－動而若靜】港股5月累跌339點 世盃舉行6月料續淡靜
|生財有道31/05/2018
【A股入摩】入摩在即66億資金先行 滬深股通使用額度個半月高
|FOCUS31/05/2018
【FOCUS】多事之夏再遭轟「吃血饅頭」 北水拋騰訊考起散戶
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰