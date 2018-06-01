【企業盈喜】宏安地產預期純利按年錄得顯著增長不少於４０倍

《經濟通通訊社１日專訊》宏安地產（０１２４３）發盈喜，預期母公司擁有人應佔綜合溢

利較２０１７年同期相比錄得顯著增長不少於４０倍。

公司指，該增長主要是由於出售持有各自物業發展項目之附屬公司部分股份之收益及完成其

中一個物業發展項目所帶來的營業額增加所致。（ｋｙ）

