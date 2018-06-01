【企業盈喜】宏安集團（１２２２）料純利按年增長不少於１００％

《經濟通通訊社１日專訊》宏安集團（０１２２２）發盈喜，預計母公司擁有人應佔綜合溢

利，與去年同期相比，將錄得不少於１００％之顯著增長。

公司指，該增幅主要由於出售持有物業發展項目之間接非全資附屬公司部分股份之收益所致

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