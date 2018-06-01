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即市新聞

01/06/2018 11:32

《真知灼見－溫灼培》貿易紛爭擴大利好新西蘭貨幣

　　《真知灼見》意大利籌組新政府取得突破。如無意外新政府有望於今晚（１日）正式成立。
市場以意大利可避免再次大選為由，大舉轉向吸納意大利債。意大利１０年債息昨晚一度急降至
２﹒６４％，收市報２﹒８３６％，遠離了３厘位置。上述因素同時刺激歐元匯價大幅反彈，使
歐元一度重上１﹒１７０美元之上，現於１﹒１７美元徘徊。
　
＊各國向美產品報復新西蘭受惠紐元升＊
　
　　不過一波未完一波又起，昨晚（３１日）美國商務部長羅斯宣布，今天起從歐盟、加拿大及
墨西哥進口的鋼鋁將要徵重關稅。美國似乎是要繼續給予上述國家壓力，促使他們盡早與美國達
成新貿易條款。現在市場正等待歐盟的反應，看歐盟會否採取報復行動。據了解，墨西哥昨晚已
率先宣布對來自美國進口的豬肉、芝士、蘋果及葡萄等徵重關稅。而加拿大亦對總值１６６億加
元的美國產品抽取關稅，當中包括橙汁、蜂蜜及威士忌等。由於估計各國也會相繼針對美國農產
品作報復，料以農產出口為主的新西蘭會因而最受惠。今早於亞洲市場所見，新西蘭元已重上
７０美仙之上；相反，由於加拿大經濟相較依賴美國，上述事件已率先對加元匯價帶來負面影響
，今早加元報１﹒２９４０兌１美元。
　
＊留意美紐息差勢擴闊及貿易糾紛發展＊
　
　　從圖表分析，自２０１６年下半年至今，新西蘭元就只一直約徘徊於６８－７５美仙這小小
的７００點的範圍之間，不排除短期內也難有所改變。現在新西蘭元處於７０美仙可視之為仍屬
偏低水平，建議投資者可多加留意。當然，現時新西蘭元主要是受惠於各國對美國農產品出口報
復；如美國與其他國家的貿易紛爭一旦紓緩，可想像新西蘭元也會受到一定負面影響。
　　另外，要留意是美國聯儲局很大機會將於本月１３日議息會上加息。現時新西蘭息率為
１﹒７５％，與美國的１﹒５％－１﹒７５％息率範圍持平；如美國多加一次息，美息將會高於
新西蘭息。雖說這已是市場意料之內的事，某程度上也應反映了在匯價上；但如美國落實加息，
息差因素始終對新西蘭元不利，或會限制其升幅。現市場等待今晚歐盟對美國入口的報復清單及
於未來周末中美的貿易談判情況。我們要留意的是，歐盟的報復清單會否又以農產品為主，而中
美的貿易能否和解避免貿易戰。《恆生銀行高級投資市場經理　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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