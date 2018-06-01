【Ａ股入摩】ＧＡＭ：Ａ股入摩是利好消息，但對市場影響不大

《環富通基金頻道１日專訊》ＧＡＭ投資總監Ｊｉａｎ Ｓｈｉ Ｃｏｒｔｅｓｉ發表道，

中國Ａ股納入ＭＳＣＩ將為主動型基金經理提供新機遇，對中國整體市場影響不大。

為投資者提供指數和分析工具供應商ＭＳＣＩ明晟在本月初宣布，將納入２３４隻中國Ａ股

到ＭＳＣＩ中國指數及ＭＳＣＩ新興市場指數等相關的全球和地區性綜合指數。

該行認為，這舉動對中國整體市場的影響不大，但應該會利好中國Ａ股市場投資者的情緒，

納入後，Ａ股市場在短期內的表現將有所提升。

主動型基金經理亦因此有機會跑贏基準指數並證明其操盤能力。被納入ＭＳＣＩ中國指數的

Ａ股中，金融股的佔比很大。在消費及科技等不同行業中選股，主動型基金經理有機會能夠跑贏

Ａ股的財務指標，從而提升其回報率。這意味著Ａ股的風險可能會有所上升，但取決於從下而上

的選股研究過程中有多少股票吸引到投資者。

隨著增加２﹒５％的股票到自由流通量調整市值（ＦＩＦ－ａｄｊｕｓｔｅｄ

ｍａｒｋｅｔ ｃａｐｉｔａｌｉｓａｔｉｏｎ），ＭＳＣＩ納入中國Ａ股的第一步與公告是一

致的。第二步將符合２０１８年８月的季度指數回顧，中國Ａ股被納入到自由流通量調整市值將

增至５％。

在這兩個整合階段後，中國Ａ股將佔ＭＳＣＩ中國指數的２－３％，該行認為這只會對市場

造成有限度的流動性影響。不過，該行預計ＭＳＣＩ指數中Ａ股所佔的比重將逐漸增加，而Ａ股

最終可能佔ＭＳＣＩ中國指數超過３０％以上。

該行相信這個發展對人民幣匯率是沒有甚至是只有很少的影響。從長期來看，將中國Ａ股納

入ＭＳＣＩ指數系列將有助於國際機構可以有更大程度上參與Ａ股，這將有助於Ａ股市場變得更

國際化和減少零售投資者主導Ａ股市場。這個過程將有助於Ａ股市場變得更加合理。這是一個積

極正面的發展，標誌著中國資本市場穩定地慢慢開放和在國際投資市場邁進了一大步。（ｈｏ）

