【Ａ股入摩】施羅德：納入ＭＳＣＩ指數為Ａ股帶來長線利好因素

《環富通基金頻道１日專訊》施羅德中國Ａ股研究主管李文傑發表道，今日，中國Ａ股被正

式納入ＭＳＣＩ指數。毫無疑問地這將會令更多海外投資者關注中國股市。納入中國股市後，投

資者將會有更多選擇投資於不同行業的龍頭公司，這包括與經濟成長密切相關的消費類行業。然

而，投資者應注意的是，在短期內，ＭＳＣＩ新興市場指數納入Ａ股只會帶來有限的資金流入。

但是隨著中國資本市場持續開放，Ａ股權重在環球指數中佔比將持續提高。長遠而言，中國Ａ股

市場必定成為環球投資者投資配置組合中不可忽略的一部分。



＊分析近期市場波動＊



２０１８年初以來，Ａ股市場持續出現劇烈波動。經過２０１７年由外資買盤帶動的「重估

」行情之後，即使是「白馬股」（中國市場投資者對「藍籌股」的說法）在２０１８年的表現亦

開始出現疲態。該行於２０１８年初時認為今年的市場走勢將會持續波動，投資機會也許來自於

自下而上的精選中型股。在金融去槓桿的大背景下，２０１８年將很難出現資金帶動的牛市行情

。儘管如此，經濟增長動力仍然強勁，因此，上市公司的盈利增長將維持穩固，投資者並不需要

過分悲觀。

在此環境下，選股將變得非常重要。在波動的市況中，最佳策略是選擇優質股及避免參與市

場不時出現的非理性亢奮。該行的選股策略將繼續專注於擁有穩定現金流、提供股息收益及擁有

良好資產負債表的公司。由於該行看好中國消費需求的長期前景，該行仍看好消費股及服務行業

，其中包括家電、食品飲料及旅遊。與此同時，由於估值有吸引力而且相關公司在金融創新的強

大優勢，該行亦看好部分保險股。



＊納入ＭＳＣＩ指數對Ａ股市場的短期影響有限＊



大部分主動型基金經理在正式納入前已涉足Ａ股市場，他們對Ａ股目前的實際配置也許已經

大於指數的權重。該行也留意到互聯互通機制帶來了強勁的淨買入記錄，２０１８年初至５月

２３日的資金流入淨額約為１１５２億人民幣。由互聯互通機制帶來的累積資金流入已由

２０１７年底的３４７５億人民幣增加至２０１８年５月的４，６２７億人民幣。這顯示境外投

資者正在持續增加Ａ股的配置。

ＭＳＣＩ正式納入的時候，短期的資金流僅會來自於被動型基金配置，因這是最後一批需要

對該措施正式實施作出反應以複製指數表現的投資者。



＊Ａ股與其他股票指數的關聯性會逐漸增加＊



長期而言，Ａ股與全球其它市場的相關性將會逐漸提高。由於環球資本流動與美國及其他主

要經濟體系的貨幣周期有著密切關係，隨著境內資本市場開放，相關性提高是無法避免的事情。

儘管如此，這些改變不會在一夜之間發生，而是需要較長時間才會實現。除此之外，國內的資本

力量亦不容低估，因為相比其他主要經濟體系，流動性總規模龐大。短期而言，Ａ股市場不會變

成另一個香港市場，因為香港境內流動性規模有限，以至市場始終由環球投資者主導。



＊完全納入指數將會是漫長旅程＊



Ａ股市場若要成為像日本一樣成熟及重要的市場，從一系列ＭＳＣＩ區域市場指數獨立出來

，仍需要克服眾多阻礙。首先，資本管制必須取消，而且全球投資者必須能自由參與中國資本市

場。另一個限制因素是對外資持股的限制。外國公司目前僅能夠持有上市公司最多３０％的股份

。理論上，中國的ＭＳＣＩ納入比重亦自然地會受外資持股上限所制約。在中國完全融入環球資

本市場之前，中國政府仍需要採取許多措施進一步開放。若這成為現實，中國將會成為環球資本

配置中不可缺少的資產類別。（ｈｏ）

